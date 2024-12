PSG : Luis Enrique inquiète tout le monde !

Pour une des rares fois dans son histoire récente sous QSI, le Paris Saint-Germain n’est pas du tout assuré de voir les phases finales de Ligue des Champions. Habitué à terminer en tête de son groupe, le club francilien est mis à mal dans cette nouvelle formule puisqu’il pointe à la 25e place du classement et n’a, pour l’instant, plus le destin entre ses mains avant un déplacement contre la modeste équipe de Salzbourg, en crise depuis plusieurs mois.

En déplacement chez les Autrichiens ce mardi soir, les Parisiens ont énormément à jouer pour la suite de la compétition, mais aussi pour leur crédibilité. Le premier pointé est Luis Enrique, dont le management continue toujours de faire débat sur et en dehors du terrain. Comme l’écrit L’Équipe, «l’Asturien centralise les critiques ou les ressentiments et son management passe une réelle phase de test». Et alors qu’une partie du vestiaire douterait, une nouvelle contre-performance viendrait encore mettre de l’huile sur le feu.

L’Espagne pointe également Luis Enrique

«Les trois buts inscrits en cinq journées, dont un contre son camp et pas un seul par un attaquant, sont aussi de sa responsabilité», explique également Le Parisien, pointant du doigt ses choix tactiques pour expliquer la faiblesse offensive des attaquants parisiens, qui ne savent pas marquer en Ligue des Champions cette saison. D’autant plus que le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé en Autriche, lui qui avait été expulsé face au Bayern Munich.

La presse étrangère évoque également le cas de l’ex-coach du FC Barcelone, à l’image de Mundo Deportivo, qui assure qu’il n’a maintenant plus le droit à l’erreur pour la suite. Un sentiment partagé par Marca, qui s’inquiète pour l’avenir de l’ex-sélectionneur de la Roja en parlant d’une «balle de match pour Lucho». Le quotidien AS évoque aussi Luis Enrique dans son quotidien du jour, estimant que l’Asturien joue déjà une finale. Bref, Luis Enrique va devoir rassurer tout le monde, ce mardi soir (21 heures).

