PSG : Luis Enrique fait jaser en interne

« Vous ne pouvez pas comprendre ». Le titre du documentaire de Movistar consacré à Luis Enrique n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui, tant le technicien espagnol semble créer aujourd’hui une distance entre lui et ses joueurs, lui et son staff, lui et le conseiller sportif Luis Campos. Les articles de presse relatant des tensions de plus en plus grandes entre Luis Enrique et les différentes composantes du club parisien ont gagné en fréquence et en intensité. Surtout parce que les langues se délient et parce que la personnalité clivante du coach ibérique génère des inimitiés.

La suite après cette publicité

L’idylle a fait long feu, et l’unanimité n’existe plus en interne. D’ailleurs, le documentaire de Movistar fait partie de la liste des griefs, pas seulement pour mes coups de gueules filmés que les joueurs n’ont pas forcément appréciés, mais aussi pour une forme de cohérence que cela questionne. Cet entraîneur qui ne se cache pas de détester la presse a pourtant accepté de lui livrer des moments d’intimité. Et les déclarations énamourées de Luis Campos qu’on peut y voir semblent de lointains souvenirs désormais.

Le style Luis Enrique lasse déjà

Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi est aujourd’hui plus circonspect quant à la manière de travailler avec l’Asturien. Car ce dernier profite beaucoup, peut-être trop, de sa liberté d’action, notamment dans le domaine des transferts. Le cas Victor Gyökeres est le dernier cas marquant. Pour ce joueur courtisé par énormément de clubs, Luis Campos a pris les devants en organisant des rendez-vous et en prenant les contacts nécessaires pour amorcer un éventuel transfert. Mais lorsqu’il a évoqué le dossier avec l’entraîneur, ce dernier l’a balayé d’un revers de main. Non pas qu’il empêche Luis Campos de tenter sa chance, mais il lui a fait comprendre que le Suédois jouerait très peu.

La suite après cette publicité

Le style Luis Enrique frustre donc en interne, et même certains membres du staff sont parfois lassés de ses méthodes. Si le fond du discours, avec une institution forte et un collectif placé plus haut que tout, est partagé, la manière de Luis Enrique de se positionner comme le seul décisionnaire interpelle. Comme l’a rappelé officiellement Nasser Al-Khelaïfi, le PSG ne compte pas changer de stratégie de sitôt, et il ne touchera pas à Luis Enrique. Mais ce dernier s’isole de plus en plus.