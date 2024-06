Brest : Grégory Lorenzi fixe le prix de Lilian Brassier

Lilian Brassier évoluera-t-il toujours dans le Finistère la saison prochaine ? À l’image du Stade Brestois, troisième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champions, le défenseur de 24 ans sort d’un exercice étincelant. Dans le viseur de grosses écuries européennes lors du mercato hivernal, le Français avait finalement décidé de rester à Brest. Mais comme admis un départ par son entraîneur Eric Roy en février dernier, un départ du natif d’Argenteuil cet été n’est pas à exclure.

La suite après cette publicité

Toutefois, Lilian Brassier ne sera pas lâché à n’importe quel prix. Interrogé par Le Télégramme sur les dossiers chauds de l’été, le directeur sportif des Ty-Zefs, Grégory Lorenzi, a lancé un avertissement aux clubs intéressés par les services de son protégé. «Pour le moment, nous n’avons reçu aucune offre. On estime sa valeur entre 12 et 15 millions d’euros. Certains clubs ne sont pas enclins à payer ce prix mais ont un budget situé entre 8 et 9 millions d’euros, comme ça a pu être le cas pour Marseille. Mais nous ne voulons pas le vendre à ce prix-là», a indiqué le DS breton.