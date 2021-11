L'EFL retire neuf points supplémentaires à Derby County

Dans un communiqué publié ce mardi, l'English Football League, regroupant les trois divisions outre-Manche de la D2 (Championship) à la D4 (League Two), a annoncé un nouveau retrait de points assorti à un sursis de trois autres à l'encontre de Derby County, et ce pour «avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité (P&S) de la Ligue.»

Pour rappel, le club entraîné par l'ancienne gloire de Manchester United Wayne Rooney avait déjà écopé d'une sanction de 12 points en raison de l'état de ses finances. L'actuelle lanterne rouge de Championship avait tenté de faire appel de cette décision, en vain. Au total, les Rams perdent 21 points, les reléguant à la dernière place au classement avec un bilan négatif (-3), à 14 unités du 23e Barnsley.