La terrible descente aux enfers de Derby County, le club de Wayne Rooney

Champion d'Angleterre en 1972 et 1975, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 1973, un dernier passage en Premier League lors d'un exercice 2007/2008 chaotique (seulement 11 points acquis), Derby County est un visage connu en Premier League. D'ailleurs, entre 2014 et 2019, le club s'est régulièrement battu pour y retourner avec 4 participations aux barrages de promotion, dont des finales perdues en 2014 et 2019. Dernière possibilité pour les Rams de rallier l'élite, la défaite 2-1 contre Aston Villa a fait mal puisque le club était à son sommet. Dans cette équipe, on retrouvait Scott Carson (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Mason Mount (Chelsea) et Harry Wilson (West Ham), le tout sous les ordres de Frank Lampard.

Une belle période pour l'équipe du Derbyshire, mais celle-ci s'est bien compliquée depuis. Dixième en 2020, Derby County a connu une dernière saison très compliquée où Philipp Cocu a été démis de ses fonctions. Le Néerlandais a été remplacé par Wayne Rooney qui officie en tant qu'entraîneur joueur et pour un petit point, les Rams se sont maintenus contrairement à Wycombe Wanderers. Restée en Championship, la bande de Wayne Rooney a sauvé l'essentiel, mais cela ne signifiait pas la fin des problèmes. Interdit de recrutement par la FA pour de gros problèmes financiers, Derby County n'a pu compter que sur les renforts de joueurs libres à l'instar de Phil Jagielka, Sam Baldock ou encore l'éternel espoir Ravel Morrison. Dés lors, il était difficile d'être serein pour les Rams.

Une sanction XXL qui tombe au pire moment

Se préparant avec un groupe réduit de 13 joueurs, Wayne Rooney a finalement réussi à tenir le cap sur ce début de saison même si les derniers résultats (3 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matches toutes compétitions confondues) sont peu rassurants. Seizième de Championship avec 7 points (2 points d'avance sur la zone rouge), Derby County aurait pu prendre un départ bien plus handicapant pour la suite de la saison. Mais les derniers événements ne vont pas en faveur des Rams. La situation financière du club ne s'est pas améliorée depuis les derniers mois. Dans une situation d'insolvabilité, le club risque de fortes sanctions comme l'a expliqué l'EFL (qui gère la D2, D3 et D4 anglaise) dans un communiqué : « avec la confirmation du Derby County Football Club qu'ils ont déposé un avis d'intention de nommer des administrateurs, l'EFL peut confirmer ce soir que le club fera l'objet d'un cas d'insolvabilité selon les termes du règlement de l'EFL. En conséquence, le Club fait face à une déduction de 12 points. »

Récemment, Derby County s'est montré déçu de ne pas avoir pu bénéficier d'un prêt de 10 millions d'euros, mais l'EFL a immédiatement répondu : « la Ligue est déçue des commentaires faits par le club concernant les facilités de prêt Covid. L'EFL a contracté une augmentation de la dette pour fournir à ses clubs un accès à des fonds qui les aideraient à faire face à l'impact du Covid et, comme pour tout prêt, cela était soumis à un délai et à des critères d'éligibilité que Derby County n'a pas pu respecter. » Le coup serait donc rude pour Derby County si cette sanction se confirmait, car le club descendrait à la dernière place avec -5 points, se retrouvant ainsi à dix longueurs du premier relégable.

Ainsi, le début de saison prendrait une tournure chaotique et le spectre de la relégation serait tout proche. À l'image de Bolton Wanderers qui est passé tout proche d'une disparition ou de Bury FC qui a mis la clef sous la porte et dont les fans essayent de faire revivre le club, Derby County peut s'attendre au pire. La situation n'est pas encore critique à ce point, mais l'alerte rouge est déjà présente. Que ce soit Wayne Rooney, ses dirigeants ou encore ses joueurs, ils risquent de vivre une saison très longue ...