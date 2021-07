Rien ne va plus pour l'infernal Wayne Rooney

Wayne Rooney vit un enfer. A 35 ans, l'ancien joueur de Manchester United traverse une sale période. Récemment, il a fait la une des tabloïds britanniques pour ses exploits lors d'une soirée un peu trop arrosée qu'il a passé dans un établissement nocturne puis une chambre d'hôtel en compagnie de plusieurs jeunes femmes. Dans la foulée, le natif de Croxteth a déposé une plainte, estimant être victime d'une tentative de chantage pour les photos et vidéos volées. Mais questionnée par le Daily Mail, la police de Manchester a indiqué que cette affaire n'irait pas plus loin. Dans la tourmente, Rooney tente de sauver son mariage.

Il a aussi été pointé du doigt par Derby County. L'écurie dont il est l'entraîneur n'a pas apprécié son attitude, jugeant qu'il ne donnait pas le bon exemple. Au micro de Skysports, l'Anglais a fait son mea culpa. «J'ai fait une erreur. Je suis allé à une soirée privée avec deux amis. Et je voudrais m'excuser auprès de ma famille et du club pour les images qui ont circulé. Maintenant, je veux aller de l'avant. Je suis reconnaissant envers Derby de m'avoir donné cette opportunité de ramener ce club à sa place, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer de le faire».

Des soucis sur comme en dehors du terrain

Une sombre affaire qui arrive au plus mauvais moment pour Wayne Rooney. Nommé entraîneur-joueur intérimaire après le départ de Philippe Cocu en novembre dernier, il a convaincu sa direction, qui a décidé de lui offrir le poste de manager pour deux ans et demi le 15 janvier. Une fierté pour celui qui a pu lancer sa carrière de coach. Mais ses débuts n'ont pas été fameux. En avril dernier, il avait même été proche d'être viré. Le nom de Steve McClaren avait filtré pour le remplacer. Finalement, il était resté en poste, terminant l'exercice 2020-21 à la 21e place; soit juste devant la zone rouge. Son équipe avait assuré son maintien lors de la dernière journée.

Après une première saison délicate et un bilan de 10 victoires, 8 nuls et 18 défaites en 36 rencontres, Rooney voulait repartir du bon pied. Mais rien ne va ces derniers temps. Cet été, son club a été interdit de recrutement par la FA suite à des soucis financiers. Le Derby Telegraph explique que les dirigeants anglais, qui ont déjà réussi à faire lever une partie de cet embargo puisque la EFL leur a permis de constituer une équipe de 23 joueurs professionnels, veulent faire annuler d'autres restrictions. Car à quelques jours de la reprise qui est fixée le 7 août prochain face à Huddersfield, le club anglais est dans l'impasse.

Rooney n'a pas assez de joueurs à une semaine de la reprise

Il espère pouvoir récupérer une dizaine d'éléments libres ou prêtés afin de limiter ses dépenses. D'ailleurs, Jack Wikshere (libre) s'entraîne actuellement avec Derby County. Wayne Rooney, qui a vu plusieurs joueurs s'en aller déjà, n'en a pas suffisamment à sa disposition. Les médias britanniques parlent de 9 à 13 joueurs, avec notamment deux gardiens et des jeunes. Inquiétant avant de reprendre. Et le malheureux Rooney va devoir composer sans Jason Kight (20 ans), qu'il a lui-même blessé à la cheville la semaine passée lors d'un entraînement auquel il a participé pour faire le nombre. On évoque une absence de 2 à 3 mois. Un nouveau coup dur pour l'ancien international anglais qui a fait le point récemment.

«Tout ce que je peux faire, c'est essayer de redonner de la dignité et de la fierté à ce club. Il est clair que cela a disparu au cours des dernières années, et c'est mon travail de ramener cela. (...) Ce n'est pas idéal, c'est très difficile de ne pas savoir quelle sera mon équipe dans deux semaines lorsque le championnat commencera. Pour le dire honnêtement, il serait plus facile pour un coach dans ma situation de s'en aller. Mais c'est un défi pour moi, je suis un combattant. Je suis reconnaissant envers Derby de m'avoir donné cette opportunité et je ferai tout ce que je peux pour que le club s'en tire. Mais si nous ne pouvons pas faire venir des joueurs au cours des prochaines semaines, je ne sais pas comment nous alignerons une équipe pour commencer la saison.» Dépité, l'infernal Wayne Rooney espère sortir rapidement de son cauchemar.