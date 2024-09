Douglas Costa se lance sur OnlyFans

Ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus, Douglas Costa (33 ans) vient de quitter Fluminense il y a quelques jours pour s’engager en Australie du côté du Sydney FC. Une nouvelle vie pour l’ailier brésilien qui continue tout doucement sa fin de carrière.

La suite après cette publicité

Outre l’aspect football, Douglas Costa a pris récemment la décision de se lancer sur le réseau social OnlyFans, un service d’abonnement à des contenus photos et vidéo qui héberge des contenus fitness et musicaux, mais surtout du contenu érotique et pornographique.