OGC Nice : année terminée pour Khéphren Thuram ?

Le doute plane à Nice. Dimanche, à 13h, c’est le Stade de Reims qui attend le Gym. Une affiche qui promet, alors que les hommes de Farioli ont chuté pour la première fois de la saison le week-end dernier face au FC Nantes (1-0) dans un contexte délicat. Hélas, l’entraîneur italien va devoir faire sans l’un de ses cadres dans l’entrejeu, puisque Khéphren Thuram est forfait, «blessé à un genou» explique-t-il. Un problème survenu à l’entraînement.

Francesco Farioli précise qu’il «sera absent contre Reims», et qu’il allait passer «une IRM de contrôle afin de comprendre ce qu’il a au niveau de son genou». «Khéphren a vraiment évolué de façon importante cette saison et consolidé certains aspects de son jeu en mettant l’équipe avant tout», commente l’Italien à propos de sa pépite, qu’il espère revoir en 2023 même s’il souligne vouloir «attendre les examens complémentaires». Espérons pour le milieu de terrain français que sa blessure ne soit pas si grave, et pour l’OGC Nice aussi.