Ligue 1 : Brest s’impose à Nantes et revient à deux points du podium

Après-midi sous le signe d’hommage ce dimanche à la Beajouire. Alors que le FC Nantes accueillait le Stade Brestois pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, cette rencontre était également l’occasion pour le club hôte et ses ultras d’honorer la mémoire de Maxime, ultra de la Brigade Loire poignardé aux abords de l’antre ligurien début décembre avant de succomber à ses blessures. Arrivés à l’échauffement avec un t-shirt "Maxime pour toujours", les joueurs de Jocelyn Gourvennec voyaient également leurs supporters réaliser de nombreux hommages à leur défunt homologue tout au long du match. Néanmoins, sur le plan sportif, les Canaris concédaient une deuxième défaite de suite en championnat (0-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Brest 28 16 6 8 4 4 21 15 11 Nantes 18 16 -8 5 3 8 19 27

Il faut dire que les ouailles d’Eric Roy montraient le visage qui leur avait permis de réaliser leur belle première partie de saison, et ce malgré quelques fulgurances nantaises, sans réelle réussite. Après un premier acte animé mais vierge en buts, l’efficacité faisait enfin son apparition dans les offensives des Pirates, qui débloquaient la marque au retour des vestiaires d’une superbe volée (0-1, 49e). Le Béninois Steve Mounie doublait la mise à bout portant, après une tête de Jérémy Le Douaron repoussée devant la ligne (0-2, 57e). Les Brestois pouvaient également profiter d’un Marco Bizot vigilant pour garder ses cages inviolées. Et si le gardien néerlandais était finalement battu par Matthis Abline en toute fin de match, l’arbitre annulait la réduction du score après visionnage de la VAR en raison d’une faute nantaise sur Kenny Lala (90+4e). Score final : 2-0. Le SB29 s’impose pour la 3e fois consécutive hors de ses bases et revient à deux points du podium. Nantes reste 10e au classement de la L1, à 5 points de la zone rouge.