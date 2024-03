Ligue des Champions : le Bayern Munich surclasse la Lazio et file en quarts

La France et l’Espagne avaient logiquement les yeux rivés sur Saint-Sébastien et ce duel entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Mais dans le même temps, il y avait une autre rencontre tout aussi intéressante. Le Bayern Munich accueillait ainsi la Lazio après la victoire 1-0 des Romains lors du match aller. Autant dire que tout était encore à jouer, et que les Bavarois avaient une énorme pression sur leurs épaules. Pour ce duel, Thomas Tuchel faisait notamment appel à un quatuor offensif redoutable : Sané, Musiala, Müller et un Harry Kane très attendu au tournant. En face, c’était plutôt classique, avec Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu notamment, aux côtés de Luis Alberto et Vecino, et l’inévitable Ciro Immobile aux avant-postes…

La suite après cette publicité

La rencontre démarrait fort côté munichois, où on sentait une certaine envie de frapper fort d’entrée. Leroy Sané (6e), puis Musiala (8e) s’offraient les premières situations chaudes de la partie. Le jeune milieu allemand butait ensuite sur Provedel (14e), dans ce qui était pour l’instant un monologue bavarois. Pour autant, la Lazio n’était pas tant inquiétée que ça, puisque le Bayern dominait, certes, mais ne multipliait pas nonplus les occasions si franches que ça. Et lorsque les Allemands tiraient en direction des cages, le portier laziale était là, à l’image de son intervention sur Kane (17e). Peu à peu, le rythme commençait même à tomber, et on entrait dans un round d’observation tardif, avec une équipe romaine qui avait quelques ajustements pour mieux contrer les avancées du Bayern. Dier, de la tête, voyait le cuir passer bien au-dessus de la barre transversale (35e). Ciro Immobile faisait même une belle frayeur au public de l’Allianz Arena, avec une tête non-cadrée suite à un centre de Zaccagni légèrement dévié par Dier (37e). La première situation intéressante pour l’écurie transalpine et la meilleure occasion de la partie. L’expérimenté buteur italien aura cependant de quoi avoir des regrets…

À lire

Bayern Munich - Lazio : les compositions officielles

L’écart de niveau était trop important

Effectivement, Harry Kane, lui, ne se manquait pas. Sur une reprise de volée un peu manquée de Guerreiro, l’Anglais surgissait pour placer une tête bien sentie, qui trompait Provedel, qui avait tout de même touché le cuir mais pas sufisamment pour le détourner (1-0, 38e). Son cinquième but de la saison en Ligue des Champions déjà. Derrière, Musiala était tout proche de doubler la mise avec une frappe croisée qui a frôlé le poteau droit de la Lazio (40e). Et juste avant la pause, le Bayern allait prendre l’avantage sur la double-confrontation. A la retombée d’un corner, un peu excentré côté droit, Matthijs de Ligt décochait une superbe reprise de voléee, poteau opposé (2-0, 45e+2). Le but devrait cependant être accordé à Thomas Müller, qui a légèrement dévié la trajectoire de la balle. A la pause, le boulot était fait donc pour l’équipe locale. Au retour des vestiaires, la Lazio peinait à trouver des solutions pour inquiéter la Lazio, et le Bayern était plutôt serein.

La suite après cette publicité

Les Bavarois se permettaient même de laisser le ballon aux Romains, et créaient du danger en contre-attaque, à l’image de cette occasion de Guerreiro conclue sur une frappe qui n’est pas passée bien loin du poteau gauche de Provedel (59e). Harry Kane allait ensuite sceller la qualification des siens à la 66e minute. Sané tentait sa chance, mais le cuir était repoussé par le portier laziale. Mais comme souvent, la star des Three Lions était aux aguets et n’avait qu’à pousser le cuir au fond des cages vides (3-0). Les joueurs romains semblaient d’ailleurs avoir un peu abdiqué, et la fin de match n’avait pas spécialement d’intérêt. Après le petit accident à l’aller, le Bayern a fait le boulot sans trop suer et sera bien en quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.