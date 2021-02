Tottenham : José Mourinho confirme son entrevue avec Dele Alli

Le Paris Saint-Germain pensait bien faire craquer Tottenham pour obtenir le prêt de Dele Alli (24 ans) cet hiver. Mais le président des Spurs Daniel Levy s'est montré inflexible dans ce dossier. Malgré l'insistance parisienne, le club londonien n'a pas cédé et le milieu offensif anglais terminera donc la saison en Angleterre. Ce mercredi, le Telegraph révélait qu'une entrevue avait eu lieu entre José Mourinho et l'international anglais. Histoire de recoller les morceaux pour la dernière ligne droite de cet exercice 2020-2021. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, le Special One a confirmé cet échange avec son joueur.

« Dele (Alli) doit revenir après sa blessure. Il doit s'entraîner à nouveau et prendre un nouveau départ. Lors des dernières semaines, il ne s'est pas entraîné. C'est la chose la plus importante. J'ai eu une bonne conversation avec lui, on a parlé du mercato et du fait qu'il soit resté. On a trouvé un terrain d'entente. C'est une période importante de la saison pour l'équipe et pour lui. On a besoin de lui, on a besoin d'un bon Dele Alli. Il doit revenir à une certaine normalité, et ça commence par s'entraîner, » a ainsi commenté le manager portugais. A Dele Alli de prouver à son coach qu'il peut à nouveau compter sur lui...