Euro 2024 : Luis de la Fuente fait face à un sacré casse-tête

Serait-ce une victoire à la Pyrrhus ? La tête de Mikel Merino à la 119e minute a envoyé l’Espagne en demi-finale de cet Euro (2-1 a.p.) après un match âpre et très serré face à l’Allemagne, mais à quel prix ? Pedri est sorti blessé dès la 8e. Avec une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, son Euro est d’ores et déjà terminé. Robin Le Normand a lui écopé d’un avertissement, alors que Dani Carvajal a carrément été expulsé après s’être sacrifié devant Musiala dans les dernières secondes. Aucun de ces trois joueurs cités ne sera présent sur la pelouse mardi soir contre l’équipe de France (21h).

Certains invoqueront sans doute l’animal fétiche de Didier Deschamps, d’autres auront remarqué que 15 jaunes ont été distribués, plus un rouge, pour un total de 39 fautes. C’est dire l’étendue des dégâts dans une rencontre annoncée comme la finale avant l’heure. Sans ses trois titulaires, Luis de la Fuente est confronté à un joli casse-tête. Et encore, Alvaro Morata devrait finalement être disponible, lui dont on a craint un temps la suspension. «Il y a des suspendus et nous verrons comment les joueurs touchés évoluent physiquement. Nous voulons être optimistes», rassurait hier le sélectionneur ibérique.

Déjà trois absents, peut-être même plus

Il n’empêche, il va devoir changer 50% de sa défense. Pour remplacer Carvajal, Jesus Navas tient la corde. Le Sévillan est réputé pour sa fiabilité, malgré ses 38 printemps, et sera sans doute capitaine. Seule sa capacité à répondre à la vitesse de Kylian Mbappé peut faire craindre un danger pour la Roja. D’autant que sur le côté droit de la charnière, Nacho n’est pas non plus réputé pour sa vélocité. À 34 ans, le défenseur central, qui vient de quitter le Real Madrid, devrait être le remplaçant de Le Normand. Il n’est pas tout jeune non plus (34 ans) mais son entrée sur le terrain hier a de quoi rassurer sur son état de forme.

Il existe une petite incertitude tout de même. Il a fini un peu touché physiquement après un sprint avec Wirtz, rapporte AS. Pour remplacer Pedri, il n’y aura pas vraiment de surprise. Même s’il est sorti du stade en boîtant hier, Dani Olmo prendra la suite, comme il l’a très bien fait contre l’Allemagne. Même chose pour Fabian Ruiz, excellent depuis le début de la compétition, qui est un peu blessé. AS précise même que certains habituels remplaçants se tiennent prêts comme Mikel Merino, Mikel Oyarzabal et Ferran Torres. Même Alejandro Grimaldo est cité sans plus de précision concernant Marc Cucurella.