Inter Milan : ce que coûterait un licenciement d'Antonio Conte

La nomination d'Antonio Conte (50 ans) en début de saison, devait permettre à l'Inter Milan de tutoyer les sommets. Malheureusment, les Nerazzurri ont été éjectés du podium de Serie A avec seulement deux victoires sur les cinq derniers matchs. Une désillusion qui ne passe pas au sein de la direction milanaise. En parallèle, le technicien italien songerait à quitter le navire cet été. Mais selon le Corriere dello Sport, si Conte ne partait pas de lui-même, un licenciement de l'ancien manager de Chelsea pourrait provoquer des dommages collatéraux sur le plan financier.

Ainsi, le média transalpin révèle qu'une éviction de Conte coûterait jusqu'à 150 millions d'euros à l'Inter. Cette somme vertigineuse engloberait le paiement des deux dernières années de contrat du coach italien et de son staff technique, mais aussi le recrutement d'un nouvel entraîneur. Si on ajoute à cela les 13,5 millions d'euros que l'Inter doit encore à Luciano Spaletti et son staff licenciés en mai 2019, l'addition s'avère épicée. Les deux parties devront donc trouver un terrain d'entente pour éviter un tel scénario...