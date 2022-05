Nantes : le groupe au complet pour la finale de la Coupe de France

Le FC Nantes a dévoilé ce jeudi le groupe convoqué par Antoine Kombouaré pour la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice, prévue au Stade de France samedi 7 mai (21h, match à suivre sur le live commenté de Foot Mercato). L'occasion pour les Canaris de soulever la 4e coupe nationale de leur histoire, tout comme le Gym.

Et pour cette échéance importante, le technicien nantais pourra compter sur le retour de trois joueurs suspendus face à Nantes le week-end dernier : son meneur de jeu Ludovic Blas (9 buts, 4 passes décisives) et les défenseurs brésiliens Andrei Girotto et Fabio. Seule absence à noter depuis quelques temps : celle de Charles Traoré, blessé au genou depuis la mi-mars.