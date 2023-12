M’Gladbach lorgne le remplaçant de Manu Koné en Ligue 1

Manu Koné est voué à un grand avenir. Au club depuis 2021, le milieu de terrain polyvalent de 22 ans a su faire son trou outre-Rhin et gagner ses galons de titulaire indiscutable avec le Borussia Mönchengladbach. En dépit du début de saison délicat de son équipe, symbolisé par une 11e place après 12 journées de Bundesliga, le Français parvient à tirer son épingle du jeu, à tel point qu’il demeure dans le viseur de nombreux cadors européens, comme Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain.

Les Poulains ont eu beau blinder leur protégé en octobre dernier jusqu’en 2026, ils ne sont pas à l’abri de le céder au plus tôt cet hiver si une offre alléchante se présente à eux, d’autant que le principal intéressé à informer sa direction qu’il souhaitait franchir un nouveau pallier dans sa jeune carrière. Conséquence, les pensionnaires du Borussia Park sont d’ores et déjà sur le marché à la recherche de son digne héritier. À en croire les informations de BILD ce jeudi, M’Gladbach aurait identifié son remplaçant en Ligue 1, en la personne de Joris Chotard. Lié à Montpellier jusqu’en 2025, l’Héraultais dispose d’une sacrée cote en Allemagne. De plus, son ex-coéquipier au MHSC, à savoir Jonas Omlin, qui occupe le poste de gardien de but chez les Poulains, pousserait pour sa venue. Affaire à suivre…