Inter Milan : Marcus Thuram met déjà tout le monde d’accord !

La suite après cette publicité

Le sentiment du devoir accompli. Voici la sensation que doit ressentir Marcus Thuram, ce lundi matin, à l’heure de prendre la direction de Clairefontaine pour retrouver l’équipe de France. Présent pour le rassemblement des Bleus, qui affronteront l’Irlande et l’Allemagne dans les prochains jours, l’international français (10 sélections) sort, en effet, d’une nouvelle soirée parfaite avec l’Inter Milan. Déjà à son avantage lors des deux premières journées de Serie A, l’ancien attaquant de Sochaux et Guingamp a, cette fois-ci, débloqué son compteur avec les Nerazzurri.

Impliqué sur trois des quatre buts de son équipe, le Français de 26 ans lançait parfaitement les siens en ouvrant le score d’une tête décroisée sur un centre parfait venu de Di Marco côté gauche (24e). Dans la foulée, Thuram offrait un caviar à Lautaro Martinez, qui doublait la mise (53e). Pour conclure, le natif de Parme obtenait un penalty, finalement transformé par Hakan Calhanoglu (56e). Une prestation XXL - malgré deux grosses occasions manquées (41e, 61e) - logiquement saluée par son entraîneur Simone Inzaghi.

À lire

Serie A : l’Inter Milan étrille la Fiorentina, Nemanja Radonjic sauve le Torino

Un premier but et un apport loué !

«C’est un jeune homme très intelligent. Il a montré un fort désir d’apprendre. Il s’entraîne avec beaucoup de faim. Il parle très bien italien et les autres joueurs l’aident à s’intégrer. Il a très bien fait ce qu’il avait à faire, et je suis heureux qu’il ait marqué son but parce qu’il le mérite», confiait à ce titre le technicien italien. Interrogé sur sa performance, l’intéressé préférait, lui, parler de «rêve devenu réalité» ou encore de «soirée parfaite pour l’Inter et ses fans».

La suite après cette publicité

Associé à Lautaro Martinez à la pointe de l’attaque, Marcus Thuram - acclamé par le Giuseppe Meazza au moment de sa sortie et célébré par un chant en son honneur - s’affirme ainsi comme l’une des pièces maitresses de l’Inter pour la saison à venir. Leader de Serie A, le dernier finaliste de la Ligue des Champions peut d’ores et déjà se frotter les mains, en espérant que ce conte d’été se poursuive sur la durée… Pour rappel, après la trêve internationale, l’Inter défiera son rival milanais dans un choc au sommet. Une rencontre qui pourrait, par ailleurs, marquer les débuts de Benjamin Pavard, resté sur le banc contre la Fiorentina.