Nico Williams annonce sa décision concernant son avenir !

Nico Williams veut continuer l’aventure à l’Athletic Bilbao. De retour de vacances, l’ailier de 22 ans a pris part à son premier entraînement avec le club basque depuis son départ à l’Euro sous le maillot de l’Espagne. Après avoir enfin refoulé les pelouses du centre d’entraînement de Lezama, le champion d’Europe s’est exprimé sur son avenir à Bilbao : «Salut les Athleticzales ! Je suis de retour et je suis impatient de démarrer la nouvelle saison. Allez l’Athletic !»

La messe semble donc être dite. Au grand désespoir du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Nico Williams devrait jouer au moins une saison de plus sous les couleurs de l’Athletic. Auteurs de performances exceptionnelles avec la Roja, la révélation du dernier Euro est sous contrat jusqu’en 2027 avec la formation basque et nul doute que le Barça reviendra tenter sa chance très rapidement pour la pépite espagnole.