OL : Rafael vers Besiktas

Juninho avait déclaré qu'il trouvait aberrant d'empiler les latéraux. Le dégraissage est donc en route à l'Olympique Lyonnais. Quelques minutes après que la presse anglaise ait annoncé que le latéral gauche Fernando Marçal était en route pour Wolverhampton, RMC Sports révèle que le latéral droit brésilien Rafael, 30 ans, est lui proche de rejoindre la Turquie, où Besiktas lui aurait proposé un contrat.

Troisième dans la hiérarchie derrière l'international français Léo Dubois et l'international néerlandais Kenny Tete, Rafael souhaiterait quitter les bords du Rhône à un an du terme de son bail. Le joueur formé à Fluminense et passé par Manchester United s’est renseigné sur le club turc auprès de son coéquipier et compatriote Marcelo, qui y avait évolué lors de la saison 2016-2017. Dernièrement, Rafael avait également été lié à Nantes et l'Olimpiacos et avait fait part de son envie de rentrer au Brésil pour évoluer sous les couleurs de Botafogo.