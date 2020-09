Serie A : l'AS Roma manque sa rentrée contre l'Hellas Vérone

La Serie A a repris cet après-midi avec une victoire 1-0 de la Fiorentina contre le Torino et c'était cette fois au tour de l'AS Roma de faire ses débuts. Le club de la Louve était opposé à l'Hellas Vérone et se présentait dans un 3-4-3 assez expérimental avec les recrues Pedro et Henrikh Mkhitaryan en attaque. L'Arménien évoluait d'ailleurs dans une surprenante position de faux numéro 9.

Et l'Hellas Vérone posait soucis en première période avec des opportunités de Lubomir Tupta (29e) ou encore d'Adrien Tameze (45e). En seconde période, la Roma est tout doucement revenue dans le match avec des occasions de Lorenzo Pellegrini (74e) et Henrikh Mkhitaryan (77e) mais le score n'évoluait pas. Les deux équipes se quittent sur un match nul et vierge (0-0).

