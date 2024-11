Ligue 1 : les flops du mercato 2024

La trêve internationale touche à sa fin et la Ligue 1 va bientôt reprendre ses droits vendredi soir avec les affiches Monaco-Brest et Paris Saint-Germain-Toulouse. Après onze journées disputées, le club de la capitale confirme qu’il reste le principal candidat à sa propre succession. Premier du classement, Paris compte déjà six points d’avance sur l’ASM et neuf sur l’Olympique de Marseille. Et si certains de ses poursuivants peinent à suivre le rythme des Rouge et Bleu, c’est peut-être parce que certaines pioches estivales n’ont pas offert le rendement escompté. À Marseille, par exemple, deux recrues sont concernées. La première, c’est Lilian Brassier. À 25 ans, malgré la qualification historique du Stade Brestois en Ligue des Champions, le jeune défenseur a préféré filer à l’OM où il a été prêté avec option d’achat (12 M€).

La suite après cette publicité

Annoncé comme prometteur, Brassier n’a toujours pas réussi à convaincre pleinement Roberto De Zerbi qui préfère même faire reculer Geoffrey Kondogbia en défense aux côtés de Leonardo Balerdi. « Kondogbia joue en défense parce que je cherche à avoir de la qualité et de la personnalité, surtout chez les centraux. Le jeu part de là. Je crois que Brassier arrivera à jouer avec personnalité, à faire ce que je veux, c’est-à-dire dans le jeu, manier la balle, chercher les joueurs entre les lignes. Mais c’est sûr qu’il doit s’améliorer. L’idée du jeu, c’est que tout part des défenseurs, qu’ils soient deux ou trois. Ils doivent avoir de la personnalité, du courage, de la qualité. Et c’est pour ça que je choisis Kondogbia », avait déclaré RDZ après le match gagné à Nantes (2-1). Depuis, Brassier a été titularisé une fois, c’était lors du fiasco marseillais contre Auxerre au Vélodrome (1-3).

Le mercato marseillais et lyonnais pointé du doigt

Autre Phocéen pointé du doigt, Elye Wahi (21 ans) est lui aussi dans le dur. Recruté contre 26 M€ (+ 5M€ de bonus), l’ancien Lensois devait incarner la relève à la pointe de l’attaque. Malheureusement pour lui, le plan ne se déroule pas vraiment comme prévu. Auteur de gros ratés, Wahi, c’est 2 petits buts en 9 apparitions en L1. Et aujourd’hui, il est plus que jamais concurrencé par Neal Maupay (2 buts en 7 matches). On poursuit, toujours avec un attaquant et toujours avec un Olympique. Mais cette fois, c’est à Lyon que se trouve notre prochain flop. Annoncé à Monaco, Georges Mikautadze (24 ans) a finalement choisi de rejoindre son club de coeur en échange de 18 M€. Chez les Gones, on se frottait les mains à l’idée d’accueillir l’une des révélations du dernier Euro 2024 (3 buts et une passe décisive en 4 rencontres avec la Géorgie) qui sortait d’un bon exercice 2023/2024 de L1 avec le FC Metz (13 buts en 20 matches). Sur le papier, l’histoire était belle, mais le retour aux sources de Mikautadze ne fait grimper personne au septième ciel pour le moment (2 buts en 14 matches).

La suite après cette publicité

On reste sur les bords du Rhône pour évoquer le cas bien plus énigmatique de Wilfried Zaha (32 ans). Recrue d’expérience grâce à ses passages à Crystal Palace (90 buts) et à Galatasaray, l’Ivoirien était censé être l’un des guides du secteur offensif rhodanien. Mais la recrue estampillée Textor, qui a coûté 3 M€ à l’OL pour son prêt, est aux abonnés absents. Zaha regrette sa vie stambouliote et ne parvient pas à s’adapter à la capitale des Gaules. En L1, il ne compte que trois apparitions depuis le mois d’août. À environ 50 kilomètres de là, un autre joueur d’expérience déçoit. Arrivé à Saint-Étienne après sept saisons passées à Reims, Yunis Abdelhamid (37 ans) et son équipe ne font que prendre l’eau en championnat. Utilisé à sept reprises, le défenseur marocain a encaissé 21 buts, dont le mémorable 8-0 infligé par Nice. Depuis, il a été mis sur le banc, notamment lors du derby (perdu) contre l’OL. Arrivé en provenance de Westerlo contre 10 M€, le jeune Lucas Stassin (19 ans) a encore le temps d’éclore. Mais après avoir planté 9 buts la saison dernière en Belgique, l’international Espoirs n’a toujours pas inscrit la moindre réalisation avec les Verts. À noter quand même 4 passes décisives.

Les jeunes de 19 ans à la peine

Il fait partie des renforts de l’ère post-Mbappé. Arrivé au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de pépite du Stade Rennais, Désiré Doué n’a lui aussi que 19 ans et tout l’avenir devant lui. L’international Espoirs tricolore ne voulait que le PSG et Luis Enrique lui avait promis d’évoluer un peu partout devant. Mais pour l’instant, Doué doit se contenter du rôle de doublure de Bradley Barcola. Une utilisation qui semble le frustrer et qui explique sans doute son faible bilan (8 matches, 1 passe décisive). Un tel constat peut paraître dur pour un jeune joueur confronté à une concurrence XXL, sauf que le club de la capitale a mis pas moins de 50 M€ sur la table pour se l’offrir. Lui a quitté le PSG et ça ne se passe pas forcément comme il le voulait. Recruté par le club parisien il y a près d’un an contre 20 M€, Gabriel Moscardo (19 ans) avait dû gérer une opération au pied avant d’arriver en France. L’été dernier, face à la concurrence de l’entrejeu francilien, Luis Enrique a décidé de lui donner du temps de jeu en l’envoyant en prêt du côté de Reims. Le Brésilien rejoignait une équipe moins médiatisée et surtout une ville pas très loin de la capitale. Idéal pour lancer enfin son aventure européenne. C’était sans compter sur une blessure à la hanche qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un mois. Disponible depuis le 20 octobre dernier, Moscardo était dans le groupe rémois face à Auxerre, Brest, Toulouse et Le Havre, mais il n’a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Sensation des équipes de jeunes du Borussia Dortmund durant des années, Youssoufa Moukoko (19 ans) vit sa toute première aventure à l’étranger. Prêté à Nice avec une option d’achat estimée à 18 M€, l’Allemand est loin d’être la révélation offensive de ce début de saison. Installé à la pointe de l’attaque azuréenne, Moukoko n’arrive pas à briller dans cette configuration. En Ligue 1, il n’a été utilisé qu’à six reprises en deux mois et demi pour un total de 2 buts et 1 passe décisive. Enfin, on ne pouvait pas terminer cet article consacré aux flops du mercato estival 2024 sans parler de Rennes. À vrai dire, on aurait pu parler de quasiment tout le recrutement breton tant l’équipe de Jorge Sampaoli est aux abois (13e de L1). On se contentera d’évoquer les renforts les plus chers. À commencer par le milieu Albert Grønbaek (23 ans). Le Danois a coûté 15 M€ et ne compte qu’un but et autant d’offrandes. De son côté, Mikayil Faye (20 ans) a coûté 10 M€, mais l’ancien pensionnaire du FC Barcelone ne parvient pas à justifier son statut de grande promesse blaugrana. Apparu cinq fois en L1, Faye est loin d’avoir fait sa place au sein de la défense rennaise.

Ligue 1 : les tops du mercato 2024