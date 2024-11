Ligue 1 : les tops du mercato 2024

La trêve internationale laisse place au retour de la Ligue 1, ce qui ne devrait pas déplaire à la majorité des suiveurs. Avant d’entamer cette 12e levée, Foot Mercato a dressé un premier bilan des meilleures et des moins bonnes recrues de la saison (papier à lire ce jeudi sur notre site). Un tiers de cette saison a déjà été disputé, on commence à y voir un peu plus clair. Sans grande surprise concernant les bonnes pioches de ce début d’exercice, il s’agit de regarder vers le haut du classement la plupart du temps même si certains renforts estivaux ont aussi creusé leur trou dans le milieu et le bas du tableau.

On commence bien sûr avec les champions de France en titre qui peuvent se réjouir de l’impact immédiat de Willian Pacho (10 matchs, 1 passe décisive, 837 minutes) et de João Neves (11 matchs, 6 passes décisives, 787 minutes). Le premier, recruté 40 M€ de l’Eintracht Francfort, a fait montre d’une très bonne association avec Marquinhos et a su saisir sa chance face à une concurrence pourtant dense mais pas au rendez-vous pour différentes raisons (Beraldo, Skriniar, Kimpembe). Le second, acheté à Benfica contre 60 M€, s’est bien incorporé dans le trio du milieu avec Zaïre-Emery et Vitinha. S’il connaît une petite baisse de régime depuis quelques semaines, il reste le meilleur passeur de L1.

Højbjerg, Greenwood et Rulli valident une partie du mercato de Benatia

Si l’AS Monaco est le dauphin du PSG actuellement, c’est aussi en partie grâce aux performances de Lamine Camara (10 matchs, 2 buts, 1 passe décisive, 757 minutes). Le milieu de terrain venu de Metz (15 M€) enchaîne des performances assez épatantes pour un élément de 20 ans qui n’avait jusque-là qu’une seule saison de L1 dans les jambes. Autre recrue à l’effet immédiat, et quel effet, on parle de Mason Greenwood (11 matchs, 8 buts, 2 passes décisives, 934 minutes). Qu’il semble loin les déboires de l’ailier anglais qui avaient fait tant jaser à son arrivée pour 25 M€ en provenance de Manchester United. Il est désormais 2e meilleur buteur du championnat et principale arme offensive de l’OM, même si son rendement a un peu baissé ces derniers temps.

Il n’est pas le seul à faire le beau temps à Marseille puisque Pierre-Emile Højbjerg (11 matchs, 1 but, 986 minutes) est devenu un taulier en quelques matchs. Déjà vice-capitaine, le Danois prêté avec option d’achat par Tottenham est une valeur sûre et l’un des aboyeurs qui manquaient la saison passée. Plus bas sur le terrain, Gerónimo Rulli (11 matchs, 990 minutes) a vite fait oublier Pau Lopez dans le but phocéen. Transféré de l’Ajax pour 4 M€, l’Argentin a tout de la bonne pioche, d’autant que sa défense lui a fourni pas mal de travail depuis le début du championnat (15 encaissés déjà pour 2 clean-sheet).

Les sensations Hamed Junior Traoré, Sebastian Nanasi et Zuriko Davitashvili

Direction l’OGC Nice désormais où Tanguy Ndombélé (8 matchs, 1 but, 1 passe décisive, 895 minutes) était arrivé avec quelques réserves de la part des supporters. Force est de constater que le milieu de terrain, arrivé libre, réalise des prestations solides malgré une blessure à la hanche qui l’a tenu éloigné des terrains pendant trois semaines. Toujours chez les Aiglons, le polyvalent Ali Abdi (8 matchs, 1 but, 2 passes décisives, 580 minutes) s’est mis au niveau, lui qui évoluait au Stade Malherbe de Caen en tant que latéral gauche. Mais c’est bien un cran plus haut que le Tunisien de 30 ans a disputé l’ensemble du temps de jeu disponible en championnat.

On descend dans le classement pour retrouver Hamed Junior Traoré (9 matchs, 5 buts, 1 passe, 741 minutes). Utilisé ces dernières semaines comme attaquant gauche à l’AJ Auxerre, après avoir évolué dans l’axe, l’Ivoirien prêté par Bournemouth fait très mal sur son côté. L’OM peut en témoigner et si le promu auxerrois est 9e de Ligue 1, c’est en grande partie grâce à lui. Après deux premiers mois de compétition tonitruants, Sebastian Nanasi (10 matchs, 3 buts, 2 passes décisives, 744 minutes) s’est un petit peu calmé mais il n’en reste pas moins essentiel à Strasbourg, d’autant que les Alsaciens ont tout de même déboursé 11 M€ pour l’arracher de Malmö.

Brest a connu un début d’exercice un peu délicat, concentré également sur la Ligue des Champions, mais il peut se satisfaire des débuts de Soumaïla Coulibaly (5 matchs, 1 passe décisive, 319 minutes). C’est d’ailleurs par la C1 que le défenseur est en train de s’installer en charnière, lui qui est prêté par le Borussia Dortmund. Du côté du FC Nantes, le prêt (avec option d’achat en provenance de l’OL) de Johann Lepenant (8 matchs, 2 buts, 1 passe, 541 minutes) est une réussite malgré les mauvaises performantes des Canaris. Les plus grandes responsabilités sur le terrain semblent lui convenir. Enfin, Zuriko Davitashvili (11 matchs, 5 buts, 2 passes décisives, 961 minutes) est en train de devenir le joueur frisson de l’AS Saint-Etienne, qui n’a pas hésité à mettre 6 M€ sur l’ancien Bordelais.