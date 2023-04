Eredivisie : tombeur de l’Ajax, le PSV s’empare de la deuxième place !

Choc au sommet à l’occasion de la 30e journée du championnat des Pays-Bas. Dauphin du Feyenoord Rotterdam, l’Ajax Amsterdam se déplaçait sur la pelouse du PSV Eindhoven, troisième. Sous pression et obligés de l’emporter pour rester dans la course au titre, les hommes de Johnny Heitinga se présentaient en 4-3-3 avec Bergwijn, Berghuis et Tadic sur le front de l’attaque. Une rencontre qui débutait de la pire des manières pour les visiteurs. Capitaine de la bande à Ruud Van Nistelrooy, Luuk De Jong ouvrait le score avant même la fin du premier quart d’heure (1-0, 13e).

Dominé collectivement mais bien plus menaçant aux abords de la surface adverse, le PSV virait ainsi en tête à la pause. Au retour des vestiaires, l’Ajax craquait même une seconde fois lorsque Geronimo Rulli concédait un penalty. Sans trembler, Xavi Simons faisait le break (2-0, 54e). Dans le dernier quart d’heure, Luuk de Jong parachevait finalement le succès des siens sur une passe décisive de Xavi Simons (3-0, 78e). Avec ce large succès (3-0), le PSV double son adversaire du jour et s’empare de la deuxième place.

