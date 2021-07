Tottenham : coup de froid dans le dossier Harry Kane

Le dénouement du feuilleton Harry Kane est encore loin. Alors que le souhait de l'attaquant anglais de 27 ans est de quitter le nord de Londres afin de rejoindre une écurie plus prestigieuse en mesure de lui offrir des trophées cet été, les Spurs et leur président Daniel Levy ne l'entendent pas forcément de cette oreille. Ce vendredi, The Sun lâchait une petite bombe et expliquait que Tottenham avait accepté une offre de 188 M€ soumise par Manchester City, l'un des clubs intéressés par le capitaine des Three Lions.

Toutefois, les informations de talkSPORT diffèrent. Selon le média britannique, les Skyblues ne sont en aucun cas prêts à payer une telle indemnité de transfert pour s'attacher les services d'Harry Kane. Toujours d'après talkSport, Manchester City ne débourserait jamais un tel montant pour un joueur. Si Tottenham réussissait à vendre son serial buteur à un tel prix, Kane deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, et même le 2ème joueur le plus cher de l'histoire du football, après Neymar (222 M€, du FC Barcelone au PSG, en 2017). Le dossier Harry Kane n'en est probablement pas à son dernier rebondissement.