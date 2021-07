Tottenham aurait dit oui à une offre de 188 M€ pour Harry Kane !

Le 6 juillet dernier, alors que les rumeurs sur le départ d’Harry Kane (27 ans) à Manchester City battaient leur plein, Pep Guardiola avait soufflé une vent glacial sur ce dossier. « Vu les tarifs (cités), nous n’achèterons aucun attaquant. C’est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs sont en difficulté financière, nous ne sommes pas une exception. Nous avons Gabriel (Jesus) et Ferran (Torres) qui ont été incroyables à ce poste. Nous avons de jeunes joueurs qui viennent du centre de formation et nous jouons plusieurs fois avec un faux neuf. Il y a plus de chances que nous n'achetions pas d'attaquant pour la saison prochaine. »

Au final, s’agissait-il d’un gros coup de bluff du coach des Citizens ? À la lecture de l’information publiée ce matin par The Sun, on peut très clairement imaginer que la réponse est affirmative. En effet, alors que le Catalan s’est plaint des exigences financières élevées des Spurs, le tabloïd anglais a lâché un sacré pavé dans la mare. Il affirme que le président de Tottenham, Daniel Levy, aurait enfin accepté de laisser filer son meilleur atout offensif (23 buts, 14 passes décisives en 35 matches de Premier League la saison dernière) !

Kane peut devenir le 2e plus gros transfert de l'histoire du football

Le dirigeant londonien aurait appelé Kane et son agent (qui est aussi son frère) il y a une semaine pour leur faire part de son changement d’avis. « Harry et Charlie ont reçu l’appel en fin de semaine dernière. Bien entendu, Harry était heureux parce qu’il n’a jamais voulu quitter les Spurs, son club de coeur, dans de mauvais termes. Daniel Levy est un fin négociateur et après l’Euro de haut vol de Harry, sa valeur marchande n’a jamais été aussi élevée », a confié une source proche du dossier au média.

Et si l’information se confirme, vous allez vite comprendre pourquoi le boss des Spurs a dit oui aux Citizens. The Sun évoque en effet un transfert de l’ordre de 160 millions de Livres, soit près de 188 M€ ! Une folie puisque Kane deviendrait le deuxième joueur le plus cher de l’histoire devant Kylian Mbappé (180 M€) et derrière Neymar (222 M€). Et ce n’est pas tout. L’attaquant, de son côté, toucherait un salaire hebdomadaire d‘environ 468 000€, soit près de 1,9 M€ mensuels ou 24,3 M€ par saison ! Un sacré bond puisque l’international anglais (61 sélections, 38 buts) touche actuellement deux fois moins à Tottenham (12 M€/an).