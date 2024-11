Espagne : Luis de la Fuente est très satisfait

L’Espagne a assuré sa qualification pour la suite de la Ligue des Nations, hier soir, en s’imposant contre la Suisse (3-2). Avec un onze composé de nouveaux joueurs, l’équipe ibérique a logiquement dominé le match contre une formation suisse déjà éliminée avant la rencontre. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, n’a tout de même pas caché sa joie.

«Nous sommes très heureux, le football est ainsi fait. Nous savons à quel point les équipes sont équilibrées et compétitives. Nous devons valoriser tant de victoires et battre une équipe comme la Suisse. Il faut savoir surmonter les situations difficiles», a ainsi expliqué le technicien de 63 ans. «Nous essayons de transmettre un message qui passe rapidement et nous sommes très fiers d’avoir cette génération de joueurs, cela nous facilite la tâche», a également commenté Luis de la Fuente.