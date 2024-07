Barça : Hansi Flick veut récupérer… Thiago Alcantara

Pur produit de la Masia, Thiago Alcantara vient d’annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière. Passé par le club catalan puis par le Bayern Munich et Liverpool, le milieu de terrain espagnol, qui a remporté une Ligue des Champions, deux Mondiaux des Clubs, quatre Ligas et sept Bundesligas, a officialisé la nouvelle en ce début de soirée. Oui mais voilà, quelques heures plus tard, Jijantes affirme que le Barça souhaiterait lui proposer un nouveau projet.

En effet, le média espagnol assure qu’Hansi Flick, séduit par la vision du football de l’Espagnol, a rencontré Thiago Alcantara ce lundi et lui a proposé une place dans son staff à Barcelone cette saison. Reste désormais à savoir si l’ancien milieu des Reds acceptera de relever ce nouveau défi…