JT Foot Mercato : Liverpool va piller la Bundesliga de ses pépites

Liverpool s'attaque aux talents de Bundesliga

Liverpool souhaite relancer la machine à trophées après une saison 2022-2023 décevante. Le club anglais a déjà mis la main à la poche cet été pour renforcer son milieu de terrain. Le club anglais a recruté Wataru Endo pour un peu moins de 20 millions d’euros, Rayan Gravenberch pour 40 millions d’euros, Alexis Mac Allister à Brighton et surtout Dominik Szoboszlai pour plus de 70 millions d’euros. Jürgen Klopp veut, maintenant, voir de nouveaux joueurs dans son effectif en attaque et en défense. Liverpool veut jouer un mauvais tour au Bayern pour Jamal Musiala. Selon Sport Bild, les Reds vont mettre la pression aux Bavarois car le jeune allemand ne veut pas prolonger son contrat qui prend fin en 2026. Les dirigeants anglais sont très vigilants à ce qu’ils se passent en Bavière, la preuve, en cas de départ de Mohamed Salah cet hiver, Liverpool a déjà trouvé son remplaçant, Leroy Sané. D’après le Mirror, l’ailier allemand, passé par Manchester City, est l’objectif prioritaire de l’écurie de la Mersey. Liverpool serait même prêt à faire sauter son record de transfert pour lui. En défense, Jürgen Klopp veut continuer à piller la Bundesliga, mais cette fois du côté du Bayer Leverkusen. Déjà dans le viseur de Liverpool depuis un moment, Piero Hincapié redevient une priorité pour suppléer Virgil Van Dijk. C’est en tout cas ce qu’a expliqué son représentant Manuel Sierra dans l’émission Futbol sin Cassette : « Liverpool s’intéressait à lui, mais à cette époque, ils préféraient investir dans le milieu de terrain. En janvier, on leur parlera comme on parle aux autres clubs. Les frais de transfert ne seront pas inférieurs à 50 millions d’euros. » Et maintenant direction le Borussia Mönchengladbach où une pépite française à réussi à s’imposer comme un grand milieu du championnat allemand : Manu Koné. De retour de blessure, le droitier à la cote sur le mercato et pourrait être l’objet d’un transfert, surtout que son contrat prend fin en 2025. Selon Bild, le joueur est dans le viseur de Liverpool, mais la Juventus et surtout le Bayern sont sur le coup. Enfin, il n’y a pas que sur le terrain qu’il pourrait y avoir du changement, mais aussi sur le banc. En effet, le travail impeccable de Xabi Alonso à la tête du Bayer Leverkusen a tapé dans l’œil de gros clubs européens, dont Liverpool. Même si Jürgen Klopp semble intouchable, son contrat prend fin en 2026, les dirigeants des Reds peuvent réfléchir à un changement d’ère à Anfield, surtout si Liverpool n’arrive pas à renouer avec le succès. Comme l’a révélé le journal allemand Bild, Leverkusen et Xabi Alonso se sont mis d’accord sur une clause libératoire qui n’est valable que pour trois de ses anciens clubs pendant sa période active. Il s’agit du Real Madrid, du Bayern Munich et de Liverpool.

Les nouvelles révélations accablantes de Sandro Tonali

Sandro Tonali a donné plus de détails au sujet de l’affaire des paris illicites aux autorités. Alors que Nicolo Fagioli connaît sa sanction, le milieu des Magpies a lui aussi décidé de coopérer avec la justice italienne. Tonali a avoué avoir parié sur sa propre équipe lorsqu’il évoluait à l’AC Milan. Circonstance atténuante, selon les déclarations de Tonali, il n’a parié qu’en faveur de son équipe. Si les paris sur sa propre équipe sont confirmés, la sanction du parquet serait nécessairement de plus de 3 ans selon la Gazzetta dello Sport. Mais la coopération du joueur et sa transparence, tout comme son envie de raccourcir le délai au maximum pour connaître sa sanction, vont alléger la note. Les médias italiens imaginent une sanction d’au moins 1 an pour l’international italien, recruté plus de 70M€ par Newcastle cet été.

C’est officiel, l’OGC Nice suspend Youcef Atal. Après l’ouverture d’une enquête à son encontre pour "apologie du terrorisme" et "provocation publique à la haine ou à la violence à raison d’une religion déterminée", le club azuréen a décidé de suspendre son joueur jusqu’à nouvel ordre, comme expliqué dans ce communiqué publié à 11 heures ce mercredi. « Dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l’OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal. L’OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires. À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération », peut-on ainsi lire sur le site officiel des Aiglons.