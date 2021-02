Liga : Séville s'amuse contre Getafe

Pour le compte de la 21e journée de Liga, Séville recevait Getafe. Et le club andalou a fait le travail en s'imposant 1-0. En fin de première période, Lucas Ocampos a ouvert le score, mais sa réalisation a été refusée pour une main (35e). Ce dernier sortait sur blessure en seconde période après une grosse faute de Djéné Dakonam (54e). Le Togolais était expulsé pour son geste.

Séville poussait pour prendre l'avantage et Munir El Haddadi trouvait le chemin des filets bien servi par Joan Jordan (67e). Quelques minutes plus tard, Youssef En Nesyri voyait son but être refusé pour une position de hors-jeu (78e). Mais en toute fin de match, Alejandro "Papu" Gomez a aussi marqué (87e) tout comme Youssef En Nesyri (89e). Finalement, Séville s'impose 3-0 et grimpe à la troisième place à huit points de l'Atlético de Madrid et à une longueur du Real Madrid. Getafe de son côté reste douzième.