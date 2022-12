Le message de Kylian Mbappé à Pelé

La suite après cette publicité

En pleine Coupe du Monde 2022 et à quelques heures du huitième de finale entre la France et la Pologne (dimanche, 16h), Kylian Mbappé (23 ans) n'oublie pas ses aînés. Alors que le Roi Pelé a été placé en soins palliatifs et que son corps ne répond plus à la chimiothérapie qu'il suit depuis septembre dernier, le Brésil s'inquiète pour sa légende.

Par le biais d'un message posté sur son compte Twitter, KM7 a simplement expliqué qu'il priait « pour le Roi ». Un joli message de soutien de l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement à l'ancienne gloire du ballon rond, aujourd'hui âgée de 82 ans.

