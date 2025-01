Dopage : Mykhaïlo Mudryk sait quand il va être fixé sur son sort

Le 17 décembre dernier, la presse ukrainienne a révélé que Mykhaïlo Mudryk (24 ans) avait été testé positif lors d’un contrôle antidopage. Une information confirmée dans la foulée par Chelsea. De son côté, le joueur s’était défendu sur ses réseaux sociaux. «Je peux confirmer qu’il m’a été notifié qu’un échantillon que j’ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C’est un choc total, car je n’ai jamais utilisé sciemment de substances interdites ni enfreint de règles, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour déterminer comment cela a pu se produire. Je sais que je n’ai rien fait de mal et je garde l’espoir de revenir bientôt sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus maintenant en raison de la confidentialité du processus, mais je le ferai dès que possible».

Depuis l’Ukrainien, qui n’a pas rejoué, attend les résultats de l’échantillon B qui permettra de confirmer ou d’infirmer le premier contrôle. Ce lundi, le présentateur de l’émission TaToTake, Mikhaïl Spivakovsky, a expliqué comment se déroule cette procédure. Ses propos sont relayés par UA. « Le matériel biologique des échantillons A et B est toujours collecté en même temps. L’échantillon est ouvert et analysé généralement 6 à 8 semaines après que le coupable potentiel confirme qu’il souhaite l’ouvrir. Mykhaïlo Mudryk a accepté cette confirmation, et cela fait partie de la stratégie de son équipe. L’équipe de Mudryk estime qu’il y a 1, 3, maximum 5 % de chances que l’échantillon B donne un résultat négatif. Ce sont des chances avec lesquelles on peut jouer, car les choses ne peuvent pas empirer ». UA indique que les résultats devraient être connus à la fin du mois de janvier ou au plus tard, au début du mois de février. Si le contrôle est de nouveau positif, Mudryk risque 4 ans de suspension.