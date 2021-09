Qualif. CdM 2022 : l'Ukraine rattrapée sur le fil par le Kazakhstan

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 reprennent dans la zone Europe ce mercredi et deux adversaires de la France dans le groupe D: le Kazakhstan et l'Ukraine, croisaient le fer à l'Astana Arena de Nur-Sultan. Les locaux voulaient rebondir après un match nul 1-1 contre l'Ukraine et une défaite 2-0 contre la France tandis que la Zbirna était en difficulté. Malgré un statut de quart de finaliste de l'Euro 202, la sélection ukrainienne avait fait trois nuls contre la France (1-1), la Finlande (1-1) et le Kazakhstan (1-1). La sélection désormais coachée par Oleksandr Petrakov (Andriy Shevchenko est parti) devait donc absolument gagner pour ne pas se compliquer un peu plus la tâche. Et cela a bien débuté puisqu'il ne fallait que deux minutes pour que Roman Yaremchuk ouvre le score d'un sublime enchaînement (1-0, 2e).

Dominatrice avec plus d'une vingtaine de frappes, l'Ukraine enchaînait les tentatives via Andriy Yarmolenko (17e et 26e). Sergiy Sydorchuk trouvait même la barre transversale (26e). Active, la Zbirna dominait son sujet malgré quelques contres kazakhs bien gérés. Cependant, Abat Aymbetov surprenait la défense et trompait Andriy Pyatov avant d'être signalé hors-jeu (68e). Une frayeur qui ne servait pas de rappel puisque sur coup franc, Ruslan Valiullin remettait les équipes à égalité (1-1, 74e). Malgré une belle frappe de Viktor Tsygankov (77e) et une fin de match à sens unique, l'Ukraine se dirigeait vers un nouveau match nul 1-1, le quatrième sur le même score. Finalement, Danylo Sikan (2-1, 90e +3) pensait arracher le but de la victoire dans les derniers instants. Car oui, l'Ukraine craquait de nouveau avec un second but de Ruslan Valiullin (2-2, 90e +6). Un résultat qui crispe encore plus les coéquipiers d'Oleksandr Zinchenko qui sont certes deuxièmes et barragistes à trois points de la France qui joue ce soir contre la Bosnie-Herzégovine.. Cependant, la Zbirna est encore plus sous pression par rapport à la Finlande, au Kazakhstan et à la Bosnie-Herzégovine.

Classement groupe D :