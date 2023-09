Qualifications Euro 2024 : l’Italie n’y arrive pas contre la Macédoine du Nord !

Après une défaite inaugurale contre l’Angleterre (1-2) puis une victoire à Malte (0-2) lors de ces qualifications pour l’Euro 2024, l’Italie, championne d’Europe en titre, retrouvait la Macédoine du Nord, son bourreau qui l’avait privé de la Coupe du Monde au Qatar avec la nécessité de se reprendre pour revenir sur les Anglais, en tête du groupe C, et l’Ukraine son dauphin. Pour cela, la Squadra Azzurra pouvait compter sur un nouvel entraîneur en la personne de Luciano Spalletti après le départ de Roberto Mancini. Dès le début de la rencontre, la sélection italienne prenait le jeu à son compte et Nicolo Barella trouvait déjà la faille mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu de sa part (3e).

La pelouse, en très mauvais état à Skopje, la capitale macédonienne, n’aidait pas les 22 acteurs de cette rencontre à produire un jeu léché. Malgré cela, l’Italie continuait de se projeter vers l’avant et Bryan Cristante faisait passer un nouveau frisson dans le stade (15e). Alors que la Macédoine se procurait sa première occasion par l’intermédiaire de Bojan Miovski (19e), Sandro Tonali trouvait le poteau puis le dos de Stole Dimitrievski (21e) qui se rattrapait bien dans la foulée en intervenant de forte belle manière devant le milieu de la Roma (22e). Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup jusqu’à la pause avec Elis Elmas pour les locaux (38e) et Matteo Politano pour les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma (41e).

L’Italie n’y arrive pas contre la Macédoine du Nord

Au retour des vestiaires, Nicolo Barella armait une lourde frappe qui venait s’écraser sur la barre transversale macédonienne mais Ciro Immobile, bien positionné, profitait du deuxième ballon pour pousser le ballon au fond des filets de la tête (47e, 0-1). Malgré ce but, la Macédoine du Nord ne baissait pas les bras et les Italiens commençaient à reculer face à la pression adverse. Elif Elmas, encore lui, venait mettre le feu dans les derniers mètres de la partie de terrain italienne. Le Napolitain envoyait ensuite un tir et le ballon venait flirter avec le poteau de Gianluigi Donnarumma (67e). A l’aube du dernier quart d’heure, Ezgjan Alioski se chargeait d’un coup franc bien placé mais sa frappe terminait dans le mur tandis que Jani Atanasov reprenait sans réussir à tromper le portier du PSG (76e).

Sur un nouveau coup franc pour la Macédoine du Nord, près de l’angle gauche de la surface, Enis Bardhi, le capitaine macédonien, s’élançait pour égaliser après avoir envoyé une puissante frappe du droit, dans le petit filet de Donnarumma, trop court (81e, 1-1). Malgré ce très mauvais résultat, les Italiens n’arrivaient pas à inverser la tendance. En toute fin de rencontre, la Squadra Azzurra faisait un véritable siège aux abords de la surface de réparation adverse mais les Macédoniens réussissaient à conserver ce match nul. L’Italie de Luciano Spalletti est déjà dans une position délicate dans ce groupe C des qualifications pour l’Euro 2025 avec une triste troisième place.

La Suisse se fait reprendre sur le fil

Festival de rencontres sans vainqueur ce samedi soir lors des qualifications pour l’Euro 2024. En effet, la Suisse n’a pas réussi à s’imposer au Kosovo (2-2) malgré un doublé de Remo Freuler (14e et 79e). C’est Vedat Muriqi qui a répondu au milieu de Bologne en inscrivant un doublé également dont un but dans les tous derniers instants de ce match (65e et 90e+4). Enfin, la Roumanie et Israël ont également dû se quitter sur un partage après les deux réalisations signées Denis Alibec (27e) et Oscar Glouckh (53e).

Les résultats complets du multiplex de 20h45

Macédoine du Nord 1-1 Italie : Bardhi (81e) / Immobile (47e)

Kosovo 2-2 Suisse : Muriqi (65e et 90e+4) / Freuler (14e et 79e)

Roumanie 1-1 Israël : Alibec (27e) / Glouckh (53e)