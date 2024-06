PSG : Marco Asensio communique une triste nouvelle

Déjà absent de l’Euro avec la Roja, n’ayant pas réussi à convaincre le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, Marco Asensio vit des moments difficiles. En plus de cette absence d’une sélection où il était indiscutable il n’y a pas si longtemps que ça, il traverse également une séparation.

Sur ses réseaux sociaux, le joueur a ainsi annoncé avoir mis fin à sa relation avec son épouse Sandra Garal, influenceuse et entrepreneuse, avec qui il était en couple depuis 2018. « Très récemment, et après un certain temps de réflexion, Sandra et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre mariage. Ce furent de merveilleuses années et je tiens à remercier publiquement Sandra pour tout ce que j’ai vécu à ses côtés. Elle aura toujours une place dans mon cœur en tant que personne très spéciale, qui m’a beaucoup donné et avec qui j’ai eu le plaisir de partager un moment important de ma vie », a écrit l’ancien du Real Madrid sur son compte Instagram.