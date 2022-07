Bayern : Franck Ribéry valide Sadio Mané

Le Bayern Munich a décidé de frapper fort sur le marché des transferts cet été. En plus des deux joueurs de l'Ajax Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch, les Bavarois ont aussi recruté l'attaquant de Liverpool Sadio Mané. L'international sénégalais débarque avec le statut de star et il est logiquement attendu cette saison en Allemagne alors que Robert Lewandowski est sur le départ. Dans un entretien accordé à BILD, la légende du Bayern Munich Franck Ribéry est revenue sur le transfert de l'ancien joueur du FC Metz.

Pour lui, pas de doute, Sadio Mané à les épaules pour réussir à Munich. « Je ne peux que féliciter le FC Bayern d'avoir signé Sadio Mané. C'est un super transfert pour la Bundesliga . Les attentes vont être énormes, mais je pense que Sadio va les satisfaire. L'important sera de prendre un bon départ. Je sais par expérience que les fans du Bayern vous facilitent grandement les débuts, car ils accueillent chaque joueur à bras ouverts. Bien sûr, la concurrence est désormais énorme. Mais Sadio peut jouer de manière flexible, pas seulement à gauche. »