Équipe de France : la nouvelle arme secrète des Bleus en cas de complication contre la Belgique

C’est le grand jour. Les Bleus vont défier la Belgique ce soir à 18h dans ce duel entre frères ennemis du football européen. Un ticket pour les quarts est en jeu, et les deux nations ont logiquement envie de s’en emparer. Toutes deux ont d’ailleurs réalisé une phase de poules assez médiocre, et présentent des caractéristiques similaires : une défense qui tient bien, un milieu de terrain plutôt solide, mais une attaque inefficace. Bleus et Diables Rouges n’ont d’ailleurs inscrit que deux buts lors de leurs premiers matchs.

Des équipes qui déçoivent donc, alors qu’elles avaient une belle cote avant le début de la compétition. Les choses sérieuses vont donc commencer pour les troupes de Deschamps et de Tedesco, et au vu du contexte, un match nul à l’issue des 90 minutes, puis à l’issue des prolongations, peut sembler un scénario tout à fait probable et réaliste. Ce qui donnerait lieu à une séance de tirs au but…

Les Bleus ont enfin travaillé les tirs au but

Un exercice dans lequel les Bleus ont du mal, à l’image des deux dernières compétitions dans laquelle les Français ont pris la porte sur une séance de tirs au but. Comme l’indique L’Equipe, le staff tricolore ne veut pas être pris au dépourvu et ne veut rien laisser au hasard cette fois. Si les tirs au but n’ont pas forcément été travaillés par le passé, et que la communication de Deschamps présentant cette épreuve comme une loterie avait fait grincer des dents, les joueurs tricolores ont un peu travaillé cet aspect cette fois-ci pour se préparer à toute éventualité.

Pendant une dizaine de minutes samedi, les joueurs tricolores ont eu un exercice spécifique dans lequel ils ont travaillé leurs tirs depuis le point de penalty. Les gardiens eux ont été renseignés sur les habitudes des tireurs belges. Cela peut être une évidence pour certains, mais ce n’était pas fait par le passé. Un travail plutôt léger cependant, notamment parce que le staff des Bleus n’a pas de spécialiste en la matière comme l’indique le média, mais qui était nécessaire et qui pourrait bien s’avérer utile ce soir…