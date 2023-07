Le FC Barcelone s’offre un nouveau sponsor

Le FC Barcelone s’offre un nouveau partenariat ! Marca a annoncé ce samedi un accord entre le club catalan et PRIME. L’entreprise américaine, spécialisée dans la production de boissons isotoniques, va prendre la suite de Gatorade comme partenaire officiel hydratation des pensionnaires du Camp Nou. Les produits de la firme nord-américaine, fondée par les influenceurs KSI et Logan Paul en 2022, seront exposés à l’occasion des entraînements et des matchs des équipes premières masculines et féminines ainsi que des équipes de jeunes durant les trois prochaines saisons. Un espace privilégié lui sera également dédié dans les vestiaires ainsi qu’au sein des installations du Palau Blaugrana, salle multisports propriété du champion d’Espagne en titre.

“Nous sommes très fier de cet accord avec PRIME, une marque à forte projection internationale, fruit de la passion et du dévouement de ses promoteurs, Logan Paul et KSI. Il s’agit d’une alliance stratégique pour le club qui nous aide dans notre désir de nous connecter avec de nouveaux jeunes publics dans le monde entier, adeptes d’un produit innovant qui favorise la réhydratation et leur permet de profiter encore plus du sport”, a déclaré Juli Guiu, vice-président du département marketing du Barça.

