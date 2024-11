Equipe de France : la franche mise au point de Didier Deschamps sur les critiques

La France n’a pas pu faire mieux, jeudi dernier, qu’un 0-0 au Stade de France face à Israël, en Ligue des Nations. Un match soporifique, où les Bleus, décevants offensivement, ont bien souvent buté sur le portier adverse, Daniel Peretz. Cette prestation, encore en deçà des attentes, a fait jaser la presse et les supporters des Bleus. Interrogé lors de la conférence de presse avant le match face à l’Italie, Didier Deschamps a exprimé son point de vue sur cette rencontre, mais surtout sur l’inefficacité offensive de son équipe.

«Cela nous est déjà arrivé pendant l’Euro. Avant le match contre Israël, on avait retrouvé une bonne efficacité avec 9 buts en 4 matchs. C’est très frustrant et contrariant d’avoir autant d’occasions sans marquer. Quand on fait 0-0, forcément on n’a pas marqué. Mais je le répète, on a eu suffisamment d’occasions pour le faire. Le gardien a été très bon», a-t-il insisté. Le tacticien pense également que les différents changements et le rajeunissement global de la sélection ont eu un rôle certain sur les dernières prestations de l’Équipe de France, sans pour autant les dégrader. «On est deuxième au classement FIFA, on a été demi-finaliste de l’Euro. Pendant la Ligue des Nations, j’ai décidé de mettre des joueurs plus jeunes, ce qui nuit certainement à l’expression collective. Malgré tout, on est là.»

Deschamps relativise

Face aux critiques donc, le sélectionneur a fait le choix de garder son cap. «J’ai mon énergie, je fais tout pour continuer de maintenir l’équipe de France à son niveau. Les critiques ont toujours fait partie de ma vie, les compliments aussi. Cela ne va pas influencer mes choix pour permettre à l’équipe de France d’être plus performante», a-t-il alors expliqué.

L’ancien joueur de Marseille et de la Juventus a également tenu à rappeler que le dernier match de la trêve du mois de novembre, contre l’Italie ce dimanche 17 novembre, lui permettra quelques innovations. «Tous les matchs sont importants, à chaque rassemblement. L’Italie et la France sont qualifiés, on sait ce qu’on doit faire. On doit avoir l’objectif de la première place en tête. Mais je reste sur ce que je vous ai dit début septembre, il y aura des changements pour le match de demain. J’ai besoin de voir certains joueurs». De quoi peut-être, trouver une nouvelle combinaison gagnante pour la suite du tournoi.