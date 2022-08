Lens : Seko Fofana absent de la feuille de match face à Lorient

Le Racing Club de Lens reçoit le FC Lorient à Bollaert-Delelis dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Sur la dernière marche du podium avant cette soirée, les Sang et Or sortent d'une belle victoire à domicile face à Rennes, et ce grâce à un superbe but de Seko Fofana, qui trouvait le petit filet extérieur gauche d'Alemdar à la suite d'un enchaînement de passements de jambes à l'entrée de la surface.

Néanmoins, le milieu de terrain international ivoirien (4 sélections, 1 but) n'est pas sur la feuille de match de Franck Haise pour la réception des Merlus ce mercredi soir. Une absence qui pourrait faire parler du côté des Hauts-de-France, puisque le joueur de 27 ans avait ouvert la porte à un départ à quelques jours de la fin du mercato estival. Finalement, il ne souffrirait que d'une blessure au mollet, qui l'éloigne des terrains pour l'affiche du soir.