Ligue des Champions, Tottenham : les ennuis arrivent pour Antonio Conte

La suite après cette publicité

«Le patron veut toujours plus, plus, plus et en tant que joueur, je veux suivre sa voie, sinon vous savez ce qui va arriver. Si on ne le suit pas, on sait qu'on a du mal. Nous devons le suivre, il n'y a pas d'option parce que c'est un gagnant et je pense que c'est ce que nous faisons : nous sacrifier et faire les choses difficiles» lâchait Heung-min Son début octobre. Installant une grosse exigence et promouvant une certaine mentalité de son équipe, Antonio Conte a su remettre Tottenham sur de bons rails. Quatrième l'an dernier après une solide fin de saison, le club londonien pointe actuellement au troisième rang de la Premier League tout en étant premier de sa poule de Ligue des Champions avec 1 point d'avance sur Marseille et le Sporting et 3 sur l'Eintracht Francfort. Un bilan fort intéressant pour le coach italien qui marche néanmoins sur des œufs en ce moment. Alors que sa prolongation pourrait vite arriver, mais n'est pas encore effective, le technicien de 53 ans arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et reste sur deux revers contre Manchester United (2-0) et Newcastle (2-1). Rien de préoccupant face à des équipes qui sont respectivement sixièmes et quatrièmes de Premier League.

Pour autant, les critiques sont nombreuses et ciblent un style jugé trop défensif de la part des Spurs ainsi que des difficultés à performer dans les gros matches. Le club londonien n'a pas gagné face à Chelsea (2-2), Arsenal (défaite 3-1) et Manchester United (défaite 2-0) qui sont des concurrents pour le top 4. Il y a trois semaines après la défaite contre les Gunners, Antonio Conte était déjà sorti de ses gonds : «les fans sont les fans. Je comprends qu'ils puissent penser n'importe quoi, mais je vois chaque jour ce qui se passe pendant les entraînements. J'essaie de faire au mieux pour l'équipe. S'ils me font confiance, alors ils me font confiance, mais les choix sont les miens. Si je n'ai pas décidé de choisir un joueur, c'est peut-être parce qu'il n'est pas prêt. [...] Je ne suis pas stupide. Je ne veux pas perdre. J'essaie de mettre la meilleure équipe, de choisir la meilleure équipe. S'ils me font confiance, ça va, s'ils ne me font pas confiance, je suis l'entraîneur et je dois prendre la meilleure décision pour Tottenham.» Des mots forts de la part de l'ancien coach de Chelsea et de l'Inter Milan qui a vite rebondi suite à ce match avant de connaître cette semaine compliquée avec deux revers de rang.

Une succession de petits problèmes

Après ce nouveau revers contre Newcastle, Antonio Conte a demandé de la patience aux supporters en pointant du doigt les blessures et en soulignant qu'il va falloir encore que ses dirigeants fassent des efforts sur le mercato : «les fans doivent comprendre que nous faisons de notre mieux à chaque instant. L'intensité était vraiment élevée. En ce moment, nous devons faire face à une situation difficile pour nous, car lorsque vous n'avez pas trois ou quatre joueurs dans l'équipe, vous avez des ennuis. Nous devons affronter et gérer très bien cette situation et la surmonter ensemble. Cette équipe ne peut pas se permettre de perdre quatre joueurs. Les équipes importantes, les prétendants au titre… quand vous jouez tous les trois jours, vous devez avoir une équipe profonde et solide avec une grande qualité. Nous venons tout juste de démarrer notre processus. Nous essayons d'améliorer notre situation étape par étape, mais il faut du temps et de la patience. Cela doit être clair pour tout le monde. Je veux être honnête. Avec mon expérience, on s'en sort bien, mais il faut du temps et de la patience. J'ai parlé avec le club au début de cette saison, je vous ai dit que nous devons aller étape par étape et avoir du temps et de la patience et avoir deux ou trois marchés des transferts pour amener cette équipe à être compétitive pour jouer le titre dans deux compétitions comme la Premier League et la Ligue des Champions.»

Un discours compris par l'ancien milieu des Spurs et consultant Jamie Redknapp. Pourtant celui qui est le cousin de Frank Lampard a expliqué sur Sky Sports qu'Antonio Conte devra vite prolonger pour que son propos soit plus cohérent : «il parle du processus prenant quelques années, mais je pense avoir raison de dire qu'il n'a que jusqu'à l'été lorsque son contrat se termine. C'est un manager qui travaille par courtes périodes. Il va quelque part pendant trois ans, gagne, puis normalement il va ailleurs. Ce n'est pas une conversation facile à avoir, mais si nous parlons de processus, si je suis un joueur là-bas, vous devez savoir qu'il veut être là et qu'il fait partie de ce processus. Normalement, un manager de son acabit serait déjà prolongé.» Une dynamique négative, un avenir incertain et des blessures (Kulusevski, Richarlison, Hojbjerg, Romero Lucas Moura ...), la situation est loin d'être optimale pour Tottenham. Surtout que ce mercredi, les Spurs défient le Sporting CP (rencontre à suivre sur notre live commenté). Incapable de passer la phase de poules de Ligue des Champions à 3 reprises (2014 avec la Juventus ainsi que 2020 et 2021 avec l'Inter Milan) sur 5 participations (1/4e en 2013 avec la Juventus et 1/8e en 2018 avec Chelsea), Antonio Conte n'a pas eu des résultats incroyables dans cette compétition, mais va devoir vaincre le signe indien pour éviter de se compliquer un peu plus la tâche avec Tottenham ...