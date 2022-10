Tottenham : Heung-min Son soutient Antonio Conte

Dans des propos récoltés par The Athletic, l'attaquant sud-coréen de Tottenham Heung-min Son a tenu à défendre son entraîneur Antonio Conte, et ce malgré la dynamique compliquée des Spurs (1 victoire sur les 4 derniers matches) : «c'est important (de rester avec Conte). Nous avons vu la saison dernière que personne ne croyait que nous serions ici en ce moment. La saison dernière, personne ne croyait que nous serions en Ligue des champions.»

Après le match nul concédé à Francfort (0-0), l'international aux 104 sélections (35 buts) comprend les exigences de son technicien italien : «le patron veut toujours plus, plus, plus et en tant que joueur, je veux suivre sa voie, sinon vous savez ce qui va arriver. Si on ne le suit pas, on sait qu'on a du mal. Nous devons le suivre, il n'y a pas d'option parce que c'est un gagnant et je pense que c'est ce que nous faisons : nous sacrifier et faire les choses difficiles.»