M’Bala Nzola s’engage au RC Lens

Alors qu’Elye Wahi est fortement convoité par l’OM, le RC Lens lui cherchait déjà un remplaçant et avait ciblé M’Bala Nzola, l’attaquant angolais de la Fiorentina. La saison dernière, le buteur a inscrit 7 buts et distribué 4 passes décisives avec la Viola et va maintenant retourner dans le Championnat de France, lui qui avait été formé à l’ESTAC pour un prêt, avec option d’achat.

«Un buteur avec du feu dans les jambes ! Avant-centre véloce et finisseur efficace, M’Bala Nzola rallie l’Artois. L’international angolais (6 sélections) rejoint le Racing pour la campagne 2024/25 en provenance de la Fiorentina (Italie), dans le cadre d’un prêt avec option d’achat», indiquent les Sang et Or dans leur communiqué.