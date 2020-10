FC Nantes : Waldemar Kita fustige les médias français

Il y a peu, le FC Nantes faisait l’objet de problèmes en interne. Une situation délicate et tendue entre l’entraîneur nantais Christian Gourcuff et des éducateurs du centre de formation, en désaccord avec l’homme de 65 ans. Mais selon le président des Canaris, cette situation ne serait pas inconnue au sein au club. Interrogé dans ses bureaux par le quotidien l’Équipe ce vendredi, Waldemar Kita affirme que son entraîneur est très apprécié à Nantes, mentionnant également que les personnes du centre ont joué un rôle essentiel dans la venue de l’ancien Lorientais.

«Depuis que je suis à Nantes, je n’ai jamais vu un entraîneur des pros s’entendre avec le centre. Et vous savez que certains éducateurs de Nantes m’ont demandé Gourcuff, ce sont eux qui étaient demandeurs ! Comme ils ont souhaité d’autres entraîneurs que j’ai amenés et avec qui ils ont eu des problèmes. C’est facile de tout me mettre sur le dos, de dire : Ça ne va plus, Kita vire encore son entraîneur ! Je suis toujours le con qui paie et le con qui vire.» Un nouveau coup de gueule qui risque de faire parler.