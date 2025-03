Manchester City veut recruter un joueur du PSG

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a sorti un très gros match face à Liverpool lors du 1/8e de finale aller de la Ligue des champions. Les joueurs de Luis Enrique ont été supérieurs dans tous les compartiments de jeu, hormis au poste de gardien. En effet, Alisson Becker a réalisé le match de sa vie tandis que Gianluigi Donnarumma a de nouveau montré ses limites. Malgré tout, les pensionnaires du Parc des Princes gardent espoir et ont encore des chances de se qualifier dans quelques jours à Anfield. Une rencontre qu’on regardera sûrement avec intérêt du côté de Manchester City.

Éliminés dès les barrages par le Real Madrid, les Skyblues sont déjà en train de préparer l’avenir et la saison prochaine, eux qui ont bouclé la prolongation de contrat de Pep Guardiola jusqu’en 2027 il y a quelques mois. Du côté des joueurs, Erling Haaland a rempilé jusqu’en 2034. En revanche, plusieurs éléments du groupe actuel sont potentiellement sur le départ, à savoir Ederson, Stefan Ortega, John Stones, Bernardo Silva, James McAtee, Jack Grealish, Jérémy Doku, Mateo Kovacic, Ilkay Gündogan et Kevin De Bruyne.

City s’intéresse à João Neves

La direction mancunienne estime qu’on arrive à la fin d’une ère et qu’il faut apporter du sang neuf à diverses positions. C’est notamment le cas au milieu de terrain. Le nom de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) a été cité il y a quelques jours. L’Allemand est vu comme le joueur parfait pour prendre la succession de KDB, en fin de contrat le 30 juin. Ce vendredi, un autre nom est sorti du chapeau pour rajeunir l’entrejeu tout en apportant une bonne dose de talent. Ainsi, Mundo Deportivo révèle que les Cityzens regardent du côté du Paris Saint-Germain, où le profil de João Neves plaît beaucoup. Arrivé l’été dernier dans la capitale française, le Portugais a su trouver sa place dans l’équipe de Luis Enrique, à laquelle il apporte son intelligence de jeu, sa qualité de passe et ses nombreuses autres qualités.

Le joueur de poche, véritable pile électrique sur le pré, affiche de jolies statistiques puisqu’il a marqué 4 buts et délivré 9 assists en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en 2029, le footballeur acheté 60 M€ sera difficile à déloger puisqu’il a juré fidélité au PSG il y a encore quelques jours, avant le match de C1 face aux Reds. « L’une des raisons pour lesquelles je suis venu à Paris, c’est parce que j’aimais beaucoup l’idée de jouer sous les ordres de Luis Enrique. Sa stratégie est la meilleure pour gagner, on applique ce qu’il nous dit. Si tu crois en cette stratégie, c’est plus facile.» Pep Guardiola et Manchester City devront trouver de solides arguments pour détourner le milieu de 20 ans de Paris, qui ne partira que pour une somme « stratosphérique » selon MD.