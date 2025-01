Roberto de Zerbi pique l’OGC Nice, prolongation imminente pour Pedri et Gavi

Tensions avant le derby

Gros choc ce soir entre Nice et Marseille. Une rencontre sous haute tension selon l’Équipe. Déjà parce que c’est un derby, donc par définition avec un climat tendu mais là particulièrement suite aux récentes polémiques autour de l’arbitrage. Les deux camps ont communiqué à ce sujet. Marseille tient toujours une position offensive vis-à-vis de la Ligue, la suspension de Benatia ne passe pas. Nice a peur de se faire léser. Du coup, Roberto De Zerbi a répondu de manière ironique : « Je vous rassure, on ne veut pas gagner grâce à un penalty qui n’existe pas.» Un derby à la folie titre la Provence, entre deux prétendants au podium, avec des styles de jeu opposés. Ce match est l’occasion pour l’OM de grappiller des points sur le leader parisien, qui a fait match nul contre Reims (1-1)

Horizon 2030 pour Gavi et Pedri

À Barcelone, l’opération remontada est lancée pour Mundo Deportivo. Brillant en Ligue des champions, le journal veut que le club catalan retrouve ce niveau de jeu en Liga afin de combler son retard. Barcelone reste sur 3 défaites de rang à la maison, il faut y mettre fin face à Valence. En coulisse, ça se rapproche pour les prolongations de Pedri et Gavi. Les deux cracks sont engagés jusqu’en 2026. Tiutlaires indiscutables sous Hansi Flick, les deux cracks sont en négociations concernant une prolongation jusqu’en 2030 ou 2031, comme leur coéquipier Araujo l’a officialisé il y a quelques jours. Le club voit en eux l’avenir et les deux joueurs sont d’accord. L’annonce devrait intervenir aux alentours de mercredi ou jeudi prochain.

Kolo Muani rassure

En Italie, c’est Conte et ses hommes qui ressortent vainqueurs du duel face à la Juve, score final 2-1. Le Corriere met en avant la réaction de Naples, bousculé et mené 1-0 à la mi-temps, avant de se réveiller et de faire subir une tempête à la Juve, avec un but de Lukaku et un d’Anguissa. S’il faut retenir une chose coté Juve, c’est le premier but de Kolo Muani pour ses débuts avec son nouveau club. Il a laissé de bons présages pour l’avenir. Le Français répond bien aux demandes Motta, à savoir un attaquant qui ouvre les espaces, aime la profondeur. Il a marqué sur sa première frappe et annonce la couleur à Dusan Vlahovic, il va avoir un sacré concurrent.