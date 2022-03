Arsenal : Aaron Ramsdale forfait avec l'Angleterre et absent plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Mikel Arteta. Alors que son Arsenal défie actuellement Aston Villa à Birmingham pour le compte de la 30ème journée de Premier League, l'entraîneur espagnol a surpris en alignant Bernd Leno (30 ans) dans les buts, une première en championnat depuis la claque reçue à Manchester City (0-5) fin août. L'habituel titulaire, Aaron Ramsdale (23 ans), est en fait blessé à la hanche, comme indiqué par les Gunners avant la rencontre.

Présent au micro de BT Sport quelques minutes avant le coup d'envoi à Villa Park, Mikel Arteta a ensuite précisé que l'ancien portier de Bournemouth, qui fait partie des meilleurs à son poste cette saison, sera absent «quelques semaines». Cela veut donc dire que Ramsdale est d'ores et déjà forfait pour le rassemblement des Three Lions, avec qui il avait été appelé pour affronter la Suisse (26 mars) et la Côte d'Ivoire (29 mars) en amical.