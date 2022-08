OM : Igor Tudor satisfait de la performance de ses joueurs

Solide vainqueur de l'OGC Nice (0-3), l'Olympique de Marseille confirme, une nouvelle fois, son bon début de saison. Une prestation appréciée par Igor Tudor, l'entraîneur olympien, qui n'a pas hésité à faire part de sa joie quant à la prestation de ses hommes.

« Je suis satisfait. Je félicite mes joueurs. On a fait un grand match. Ce n'est jamais facile face à des adversaires de ce niveau. On va préparer Clermont maintenant. L'absence des supporters marseillais ? Cette victoire est pour eux. En tant que coach, on veut toujours les satisfaire. Notre victoire est importante mais on peut encore gagner dans trois jours face à Clermont » a-t-il déclaré au micro de Prime Video.