Ligue 1 : Marseille déroule à Nice et prend provisoirement la tête, Montpellier marche sur Brest, Troyes lance sa saison !

Après la victoire du FC Nantes contre le Toulouse Football Club (3-1), la quatrième journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec quatre rencontres programmées à 15 heures. À l'Allianz Riviera, l'OGC Nice accueillait l'Olympique de Marseille dans un choc aux saveurs d'Europe. Alignés dans un 3-4-3, marqué par le retour de Dimitri Payet, les hommes d'Igor Tudor débutaient idéalement et allaient rapidement trouver la faille dans le 4-2-3-1 de Lucien Favre. Après un une-deux avec Guendouzi, Clauss servait Sanchez qui concluait parfaitement au milieu de trois défenseurs (0-1, 10e). Rigoureux collectivement et porté par une justesse technique notable, l'OM imposait son rythme et trompait une nouvelle fois les coéquipiers de Pépé, nouvelle recrue des Aiglons.

Servi à gauche par Guendouzi, Tavares repiquait et décochait une frappe puissante du droit, à ras de terre, qui laissait Schmeichel impuissant (0-2, 37e). Forts du troisième but en quatre matches de L1 du Portugais, les Phocéens repartaient à l'offensive et enfonçaient un peu plus le Gym. Juste avant la pause, Sanchez, à l'affût, s'offrait un doublé après une frappe de Payet repoussée par le portier niçois (0-3, 42e). Devant à la pause, les Marseillais conservaient, assez sereinement, leur avantage face à des Aiglons globalement inoffensifs, excepté cette timide tentative de Pépé à l'heure de jeu. Grâce à cette large victoire, ne souffrant d'aucune contestation, l'OM prend provisoirement la tête du championnat avant le match de son rival parisien. De son côté, Nice chute à la 18ème place.

L'OM prend provisoirement les commandes de la Ligue 1

Dans les autres rencontres de cette quatrième journée, Montpellier s'est littéralement baladé sur la pelouse du Stade Brestois, réduit à dix à l'entame de la seconde période. Balayée par l'ogre parisien en début de saison, la formation héraultaise s'est vengée à Francis-Le Blé. Grâce à des buts de Maouassa (5e), Wahi (10e, 31e), Khazri (11e), Cozza (25e) et Germain (64e, 84e), les hommes de Michel Der Zakarian ont largement dominé les coéquipiers de Slimani et remontent à la huitième place en attendant le choc entre le PSG et l'AS Monaco, ce dimanche à 20h45. A noter qu'il s'agit de la plus grosse victoire de l'histoire du MHSC, qui bat son record de 1988 (6-0, déjà face à Brest, à la Mosson). Quatorzième, le SB29 tentera de se relancer, mercredi soir, sur la pelouse du Stade Rennais.

Invaincu après sa victoire contre le Stade Rennais et son match nul sur la pelouse de Toulouse, Lorient a, de son côté, confirmé son excellent départ en Ligue 1 contre Clermont (2-1). Portés par Moffi, auteur d'un doublé (23e, 41e), les Merlus - qui disposent d'un match en retard face à l'OL - signent un deuxième succès dans cet exercice 2022-2023 et sont actuellement au pied du podium. Enfin, Troyes a ouvert son compteur dans l'élite du football français. Défaits lors des trois premières journées, les hommes de Bruno Irles, qui ont joué en supériorité numérique pendant la quasi totalité de la rencontre, sont venus à bout du SCO d'Angers grâce aux réalisations de Ripart (12e), Baldé (61e) et Odobert (82e).

Tous les résultats de 15 heures

Troyes 3-1 Angers : Ripart (12e), Balde (61e) et Odobert (82e) / Diony (67e)

Brest 0-7 Montpellier : Maouassa (5e), Wahi (10e, 31e), Khazri (11e), Cozza (25e), Germain (64e, 84e)

Lorient 2-1 Clermont : Moffi (23e, 41e) / Muhammed Cham (62e)

Nice 0-3 OM : Sanchez (10e, 42e), Tavares (37e)

