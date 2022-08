Ligue 1 : Nantes renverse Toulouse et lance sa saison

Avant un multiplex intéressant avec notamment un alléchant Nice-OM, à suivre en direct commenté sur notre site, le FC Nantes devait enfin l'emporter devant son public après trois rencontres sans la moindre victoire. Les hommes de Kombouaré se frottait à Toulouse, tout juste promu en Ligue 1. Pour l'occasion, Kombouaré optait pour du classique avec son trio d'attaque Simon-Guessand-Coco. Côté Toulousain, Montanier devait composer sans Healey, blessé au genou. Abouklhlal prenait la place de Bégraoui sur l'aile droite.

Mais pourtant, le début de partie était bien compliqué pour les locaux. Bousculé d'entrée par le promu, les Nantais restaient trop dans leur moitié de terrain, malgré une superbe transversale de Girotto (10e). Mais à force d'insister, Toulouse parvenait à ouvrir le score après un magnifique ballon de Van den Boomen déposé dans la profondeur pour Aboukhlal, qui ajustait Lafont d'une demi-volée (1-0, 16e). Mieux dans ce match, le Téfécé repartait au vestiaire avec l'avantage au score et pouvait remercier un excellent Dupé, décisif devant Guessand (26e).

Nantes a renversé Toulouse en dix minutes

Et le retour des vestiaires a directement été chaud pour les Canaries. Après une tête de Nicolaisen repoussé par Lafont, le gardien nantais manquait sa sortie, mais Toulouse n'a pas réussi à cadrer alors que le but était vide (46e). Une grosse occasion que le Téfécé pourra regretter, car quelques minutes plus tard, Guessand reprenait un centre de Simon et parvenait à placer une tête décroisée pour égaliser (1-1, 50). Tout juste buteur, Guessand trouvait Mohamed d'un bon centre, qui marquait à son tour d'une tête décroisée pour renverser le match (2-1, 55e).

En dix minutes, les Nantais ont complétement renversé le score et sont parvenus à prendre le large grâce à un missile de Simon, sous la barre de Dupé (60e). Et malgré une transversale trouvée par Chaïbi (71e), la formation du Languedoc-Roussillon ne parvenait pas à revenir et concédait donc sa première défaite de la saison, avant de recevoir le PSG. Nantes, qui revient à hauteur de Toulouse, ira à Strasbourg lors de la prochaine journée.