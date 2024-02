Liga : Bilbao chute à Séville

Dans le cadre de la 26e journée de Liga, le Real Betis, septième au coup d’envoi, accueillait Bilbao, cinquième, au Benito Villamarin. Une rencontre qui débutait parfaitement pour les hommes de Manuel Pellegrini après l’ouverture du score de Luis Ezequiel Avila (1-0, 13e). Devant au tableau d’affichage, les locaux doublaient même la mise lorsque le malheureux Yuri Berchiche trompait son propre gardien (2-0, 38e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bilbao 49 26 20 14 7 5 46 26 6 Betis 42 26 5 10 12 4 31 26

Dos au mur, Bilbao allait se compliquer un peu plus la tâche avec un nouvel avertissement reçu par Nico Williams, expulsé juste avant la pause (40e). Malgré cette infériorité numérique, les Basques réagissaient dans le temps additionnel du premier acte et Gorka Guruzeta redonnait espoir aux siens (2-1, 45+7e). Au retour des vestiaires, Johnny Cardoso redonnait finalement deux buts d’avance au Real Betis (3-1, 67e) qui n’allait plus rien lâcher. Avec ce résultat, le Real Betis grimpe à la 6e place et revient à 7 longueurs de son adversaire du jour.