Xavi pourrait complètement gâcher le mercato du Barça

C’est une gestion qui pose question. Ces derniers mois, le FC Barcelone se distingue par son instabilité assez étonnante en coulisses. Et un dossier l’illustre à la perfection : celui de Xavi Hernandez. Au mois de janvier dernier, l’actuel coach du Barça avait annoncé son départ à l’issue de la saison en cours. Alors que son contrat se terminait pourtant en 2025, il avait expliqué arriver à la fin de son aventure et vouloir laisser la main à quelqu’un d’autre. Une décision acceptée par sa direction. Mais voilà, après cette annonce, le FC Barcelone a enchaîné les bons résultats et la direction a commencé à vouloir faire changer d’avis l’ancien capitaine barcelonais.

Et si Xavi semblait rester sur sa position, il a finalement changé d’avis il y a quelques semaines pour le plus grand bonheur de sa direction qui ne semblait pas trouver un coach intéressant pour prendre la suite. On pensait donc le dossier de l’entraîneur bouclé après ce retournement de situation. Et pourtant… Alors qu’il allait donc rempiler pour une année supplémentaire, le destin de Xavi a de nouveau basculé il y a quelques jours. Son président Joan Laporta a décidé de s’en séparer après des désaccords sur plusieurs points dont le discours tenu par Xavi publiquement qui explique que le club n’a aucun moyen financier. Un énième retournement de situation qui rend le climat autour du club assez lourd.

Des départs surprises ?

Ce mercredi, Mundo Deportivo fait d’ailleurs des révélations sur la situation au FC Barcelone. Le quotidien catalan explique que le flou autour de l’entraîneur va engendrer de grosses difficultés sur le mercato alors que le Barça doit sérieusement se renforcer. Pire encore, le départ de Xavi va chambouler plusieurs dossiers très importants qui dépendaient de lui. Au niveau des arrivées, un départ du technicien devrait compromettre la possible arrivée de Joshua Kimmich. Le milieu allemand avait échangé avec Xavi et avait beaucoup aimé le discours tenu par le coach espagnol. Autre priorité du Barça, Martin Zubimendi de la Real Sociedad, pourrait aussi être un dossier abandonné. Offensivement, c’est aussi le dossier Xavi Simons, qui souhaite revenir au Barça, qui pourrait être chamboulé, ou encore celui de Nico Williams priorité de l’entraineur actuel.

La fin précipitée de Xavi aura aussi des répercussions sur les départs ou non au club. Toujours d’après les indiscrétions de MD, l’avenir de Ter Stegen pourrait être évoqué. Ce dernier a des offres d’Arabie saoudite et un départ de son coach pourrait le faire réfléchir. Même chose pour Joao Cancelo qui s’entendait très bien avec le technicien espagnol. De son côté, la direction pourrait décider de se séparer de Frenkie De Jong ou encore Raphinha, deux joueurs importants pour le coach en place. À l’inverse, un départ de Xavi pourrait jouer sur l’avenir de Joao Felix (qui n’avait pas sa confiance) ou encore Ronald Araujo, qui a récemment eu des désaccords avec lui. En bref, la situation du Barça est complètement floue et difficile donc de travailler sur la restructuration du club dans ces conditions.